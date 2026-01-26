Liga MX Femenil Partidos de hoy 26 de enero | Cristiano Ronaldo entra en acción y Liga MX Femenil El astro portugués buscará aumentar su marca goleadora y la Liga MX Femenil cerrará la Jornada 5 del Clausura 2026.

Inicia una nueva semana de este 2026 y con ella, una nueva jornada deportiva explosiva, con partidos que no podrás perderte por ningún motivo.

Durante la mañana de este lunes 26 de enero podrás disfrutar de la magia del astro portugués C ristiano Ronaldo, cuando en la liga de Arabia se enfrenten el Al-Nassr vs. Al Taawon.

Por la tarde la actividad futbolística no cesa y tendrás acceso a tres interesantes encuentros de la Liga MX Femenil, entre los que destacan el que se llevará a cabo en el Estadio Victoria, de la ciudad de Aguascalientes, de Necaxa vs. Pachuca.

Futbol de Arabia

Al-Nassr vs. Al Taawon

Horario: A las 11:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga MX Femenil

Querétaro vs. Toluca

Horario: A las 5:00 pm de la Ciudad de México y a las 6:00 pm del Este, 5:00 pm del Centro y 3:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Necaxa vs. Pachuca

Horario: A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de ViX en México.

León vs. Rayadas