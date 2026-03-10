Champions League Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito Rumbo al Real Madrid vs. Manchester City, Guardiola sonrió cuando le preguntaron sobre el viaje exprés del delantero francés y su siguiente rival en Champions.

Video Guardiola habla del viaje de Mbappé a París con Ester Expósito previo al Real Madrid vs. Manchester City

Con un partido de alto calibre como el Real Madrid vs. Manchester City por la ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League parece que cualquier arma ya sea para distraer al enemigo o como recurso de desconcentración para un bando o el otro sirve en estas instancias.

Hace unos días, Kylian Mbappé fue captado en un viaje relámpago a París, Francia, pero no lo hizo sólo sino que lo hizo acompañado por Ester Expósito, actriz española con la que se le ha relacionado sentimentalmente.

PUBLICIDAD

El viaje levantó revuelo sobre todo porque se hizo a unas horas del partido de alta relevancia del Real Madrid frente al Manchester City este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

La supuesta desconcentración del futbolista lo puso en el ‘ojo del huracán’ de as críticas del periodismo deportivo y también del rosa, pues un resultado adverso pudiera achacársele al seleccionado francés y campeón del mundo en Rusia 2018.

JOSEP GUARDIOLA RESPONDE EN COFERENCIA SOBRE EL VIAJE DE MBAPPÉ CON EXPÓSITO

El director técnico del Manchester City respondió esbozando una sonrisa acerca del cuestionamiento extradeportivo con relación a Kylian Mbappé y aseguró que no sólo pasa en el Real Madrid, sino en cualquier otro equipo, incluido el suyo.

“¿De verdad es realmente importante mi opinión sobre qué puedo afirmar sobre la recuperación de Mbappé, que se ha ido a París y que según las informaciones no fue solo? ¿De verdad que es importante mi opinión?