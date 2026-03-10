    Atlético de Madrid

    Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid

    El delantero francés reveló que su campo si es resbaloso y los jugadores del Tottenham lo comprobaron.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Griezmann revela secretos del campo del Atleti, Kinsky fue víctima

    El Atlético de Madrid goleo al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League, duelo que se disputó en España, juego que estuvo marcado por los errores, sobre todo en los primeros 15 minutos.

    Tiempo en el que el portero Antonin Kinsky cometió un par de pifias que se convirtieron en goles para los Colchoneros, así lo recordó Antoine Griezmann, quien señaló que ya saben que el campo es resbaladizo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Griezmann revela secretos del campo del Atleti, Kinsky fue víctima
    1:33

    Griezmann revela secretos del campo del Atleti, Kinsky fue víctima

    UEFA Champions League
    Resumen | Newcastle vs. Barcelona: Los blaugranas empatan de último minuto
    11:10

    Resumen | Newcastle vs. Barcelona: Los blaugranas empatan de último minuto

    UEFA Champions League
    Resumen | Bayern Múnich humilla a la Atalanta en Champions League
    8:05

    Resumen | Bayern Múnich humilla a la Atalanta en Champions League

    UEFA Champions League
    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito
    1 mins

    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Barcelona! Desde el punto penal Lamine pone el empate frente al Newcastle
    2:27

    ¡Gol del Barcelona! Desde el punto penal Lamine pone el empate frente al Newcastle

    UEFA Champions League
    ¡Golazo del Newcastle! Barnes estaba solo en el área y pone el 1-0 en el marcador
    1:51

    ¡Golazo del Newcastle! Barnes estaba solo en el área y pone el 1-0 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Gol anulado al Newcastle! Joelinton aprovechó el rebote pero estaba adelantado
    1:18

    ¡Gol anulado al Newcastle! Joelinton aprovechó el rebote pero estaba adelantado

    UEFA Champions League
    ¡El oso de la semana! Raphinha deja solo a Lewandowski y la manda a un lado
    1:20

    ¡El oso de la semana! Raphinha deja solo a Lewandowski y la manda a un lado

    UEFA Champions League
    ¡Doble atajada de Joan García! El Barca se salva gracias al arquero español
    1:18

    ¡Doble atajada de Joan García! El Barca se salva gracias al arquero español

    UEFA Champions League
    ¿Le están robando al Newcastle? Pedían penal pero no lo marcan
    1:20

    ¿Le están robando al Newcastle? Pedían penal pero no lo marcan

    UEFA Champions League

    “Bien, muy bien, la verdad que aprovechamos algún error suyo del campo que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados, pero hicimos un grandísimo partido, es una pena esos dos goles, habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetir porque tenemos una buena ventaja”.

    Sobre el doblete del argentino Julián Álvarez en esta noche de Champions Leaguea el francés destacó el nivel de su compañero en el ataque y destacó que el equipo debe hacerles el trabajo más sencillo.

    “Nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, necesitamos a nuestros nueves haciendo goles y nosotros a trabajar y a hacer la vida más fácil para nuestros delanteros”.

    Antoine Griezmann no se va del Atlético de Madrid

    Al cuestionarle sobre una posible salida del equipo, Griezmann fue claro y sentenció que se ve más tiempo en la ofensiva del Atlético de Madrid y que quiere conseguir algo grande, refiriéndose a campeonatos.

    “Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho, lo que hago en el campo habla por mí solo, la idea es esa, llegar hasta el final y eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”.

    Relacionados:
    Atlético de MadridAntoine GriezmannChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX