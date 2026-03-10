Atlético de Madrid Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid El delantero francés reveló que su campo si es resbaloso y los jugadores del Tottenham lo comprobaron.

El Atlético de Madrid goleo al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League, duelo que se disputó en España, juego que estuvo marcado por los errores, sobre todo en los primeros 15 minutos.

Tiempo en el que el portero Antonin Kinsky cometió un par de pifias que se convirtieron en goles para los Colchoneros, así lo recordó Antoine Griezmann, quien señaló que ya saben que el campo es resbaladizo.

“Bien, muy bien, la verdad que aprovechamos algún error suyo del campo que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados, pero hicimos un grandísimo partido, es una pena esos dos goles, habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetir porque tenemos una buena ventaja”.

Sobre el doblete del argentino Julián Álvarez en esta noche de Champions Leaguea el francés destacó el nivel de su compañero en el ataque y destacó que el equipo debe hacerles el trabajo más sencillo.

“Nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, necesitamos a nuestros nueves haciendo goles y nosotros a trabajar y a hacer la vida más fácil para nuestros delanteros”.

Antoine Griezmann no se va del Atlético de Madrid

Al cuestionarle sobre una posible salida del equipo, Griezmann fue claro y sentenció que se ve más tiempo en la ofensiva del Atlético de Madrid y que quiere conseguir algo grande, refiriéndose a campeonatos.