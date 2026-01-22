    Futbol

    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A

    El balón sigue rodando y la actividad del inicio del fin de semana continúa con emocionantes encuentros.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Video Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos

    El futbol no se detiene y el balón tampoco, y el inicio de la actividad futbolística del fin de semana nos tiene deparados emocionantes duelos en todos los frentes como con los mexicanos en el extranjero, LaLiga y la Serie A.

    Arrancamos con la Eerste Divisie en Países Bajos donde el Dordrecht de Stephano Carrillo recibirá al Den Bosch y el Roda JC de Daniel Lajud al TOP Oss.

    Más tarde, LaLiga abre actividad con el duelo entre el Levante y el Elche, y la Serie A con el Inter vs. Pisa.

    Finalmente, en Honduras el Real España enfrenta al Olancho y en Panamá el San Francisco al Azuero FC.

    Partidos de hoy 22 de enero del 2025

    Eerste Divisie
    - Dordrecht vs. Den Bosch - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm Et, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Roda JC vs. TOP Oss - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    LaLiga
    - Levante vs. Elche - El partido inicia a la 2:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Serie A
    - Inter vs. Pisa - El partido inicia a la 1:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Liga Nacional Honduras
    - Real España vs. Olancho - El partido inicia a la 7:30 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a la 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    Liga Panameña
    - San Francisco vs. Azuero FC - El partido inicia a la 7:30 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a la 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    Partidos del 22 de enero
    Partidos del 21 de enero
    Partidos del 20 de enero
    Partidos del 19 de enero
    Partidos del 18 de enero

    Video Resumen | Arsenal sigue con paso perfecto con triunfazo ante Inter
