Champions League Dónde ver el partido PSG vs. Chelsea de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales Transmisión de la Champions: canales y plataformas para ver el duelo en el Parc des Princes.

Este martes 11 de marzo PSG recibirá al Chelsea en el estadio Parc des Princes en el partido de ida de los Octavos de Final de Ida de la UEFA Champions League 2025-2026.

Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad crucial para ambos clubes, que buscan avanzar en la competición y demostrar su capacidad en el escenario europeo.

El rendimiento reciente de los dos equipos ha sido sólido, lo que añade un nivel de competitividad a este duelo. PSG, tras su victoria sobre el Mónaco, buscará mantener su impulso, mientras que Chelsea, tras eliminar al Napoli, intentará replicar su éxito en esta nueva eliminatoria.

La importancia de este partido radica no solo en el avance a la siguiente ronda, sino también en la estrategia que cada equipo implementará para asegurar una ventaja en el partido de vuelta. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER PSG VS. CHELSEA DE OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

PSG recibe a los Blues en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final. Con una sólida defensa, el equipo local intentará frenar el ataque del Chelsea, que ha mostrado capacidad goleadora en sus últimos encuentros.

Son 10 años desde que se midieron por última vez en la UEFA Champions League y también en Octavos de Final con victoria en la serie del conjuto parisino de 4-2.

Cabe recordar que Chelsea goleó 3-0 al PSG en el pasado Mundial de Clubes en la Final.

Cuándo es el PSG vs. Chelsea : el juego es este miércoles 11 de marzo en el Parc des Princes.

: el juego es este miércoles 11 de marzo en el Parc des Princes. A qué hora es el PSG vs. Chelsea: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico. Dónde ver el PSG vs. Chelsea: sigue la transmisión en vivo por las señales de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.