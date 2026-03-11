Champions League Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Sporting CP de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales Previa y claves del choque del próximo 2026-03-11. Todo listo para conocer al vencedor.

Este miércoles 11 de marzo Bodo/Glimt recibirá a Sporting CP en el Aspmyra Stadion, en un encuentro correspondiente a los Octavos de Final de Ida en la UEFA Champions League 2025-2026.

Ambos equipos llegan a esta fase tras haber superado a rivales de renombre en la ronda anterior. Bodo/Glimt logró eliminar al Inter de Milán con un marcador global de 5-2, mientras que el Sporting CP se deshizo del Athletic, ganando 3-2 en la última fecha de la Fase de Liga.

Este contexto competitivo añade una capa de tensión y expectativa a un partido que podría ser decisivo para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo europeo.

El rendimiento reciente de ambos equipos sugiere que están en buena forma, con Bodo/Glimt habiendo cosechado una victoria en su último encuentro, lo que podría darles un impulso moral.

Por su parte, Sporting CP también llega con una victoria, lo que refuerza su confianza. La eliminatoria se presenta como una oportunidad crucial para ambos, ya que el equipo que logre avanzar tendrá un paso más hacia la ansiada final. Para conocer cómo y dónde se podrá ver este enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER BODO/GLIMT VS. SPORTING CP DE OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bodo/Glimt recibe al Sporting CP en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final. Con una sólida defensa, el equipo local intentará frenar el ataque del visitante, que ha mostrado capacidad ofensiva en sus últimos encuentros.

Cuándo es el Bodo/Glimt vs. Sporting CP: el juego es este miércoles 11 de marzo en el Aspmyra Stadion.

el juego es este miércoles 11 de marzo en el Aspmyra Stadion. A qué hora es el Bodo/Glimt vs. Sporting CP: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico. Dónde ver el Bodo/Glimt vs. Sporting CP: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX sólo en Estados Unidos.