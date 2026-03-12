Champions League Chelsea vs. PSG: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos Los partidos de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones siguen el martes 17 de marzo.

Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

Chelsea vs. PSG es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este martes 17 de marzo en Stamford Bridge.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

PUBLICIDAD

CHELSEA VS. PSG: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Chelsea vs. PSG de Octavos de Final tuvo su primer capítulo en días anteriores con goleada del cuadro parisino 5-2 a londinenses en Francia.