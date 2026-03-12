Barcelona vs. Newcastle: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos
Los partidos de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones terminan este miércoles.
Barcelona vs. Newcastle es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este miércoles 18 de marzo en Camp Nou.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.
BARCELONA VS.
NEWCASTLE
: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER
El partido de Ida en St. James' Park finalizó 1-1 gracias a un gol de penal en el último minuto de Lamine Yamal.
- FECHA: Miércoles 18 de marzo
- HORARIO: 13:45 ET, 12:45H CT y 10:45H PT en los Estados Unidos
- DÓNDE VER: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
