    Champions League

    Barcelona vs. Newcastle: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    Los partidos de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones terminan este miércoles.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Barcelona vs. Newcastle es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este miércoles 18 de marzo en Camp Nou.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

    BARCELONA VS.

    NEWCASTLE

    : CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    El partido de Ida en St. James' Park finalizó 1-1 gracias a un gol de penal en el último minuto de Lamine Yamal.

    • FECHA: Miércoles 18 de marzo
    • HORARIO: 13:45 ET, 12:45H CT y 10:45H PT en los Estados Unidos
    • DÓNDE VER: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
