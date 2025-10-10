El balón sigue rodando a lo largo y ancho del planeta futbol, y destacan partidos eliminatorios para el Mundial en la UEFA y la Concacaf, al igual que algunos duelos de preparación.

Los duelos amistosos inician en Asia cuando Corea de Sur reciba a Brasil en Seúl, luego se trasladan a Montreal con el Canadá vs. Australia y de ahí a Miami para el Argentina vs. Venezuela y finalmente a Texas para el Estados Unidos vs. Ecuador.

En los duelos rumbo al Mundial del 2026 de la UEFA destacan el Francia vs. Azerbaiyán, Alemania vs. Luxemburgo, Bélgica vs. Macedonia del Norte y Suecia vs. Suiza.

En los de elimiatorias de la Concacaf, Surinam enfrentará a Guatemala, mientras El Salvador a Panamá.

Y finalmente en la Liga MX Femenil jugarán América vs. Tigres.

Partidos del viernes 10 de octubre del 2025

Partidos de preparación

- Corea del Sur vs. Brasil - El partido inicia a las 5:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 7:00 am ET, a las 6:00 am CT y a las 4:00 am PT.

- Canadá vs. Australia - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 am PT.

- Argentina vs. Venezuela - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Estados Unidos vs. Ecuador - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 am PT.

Eliminatorias UEFA

- Francia vs. Azerbaiyán - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Alemania vs. Luxemburgo - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Bélgica vs. Macedonia del Norte - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Suecia vs. Suiza - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Eliminatorias Concacaf

- Surinam vs. Guatemala - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 5:00 pm ET, a la 4:00 pm CT y a las 2:00 am PT.

- El Salvador vs.Panamá - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 am PT.

Liga MX femenil

- América vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 am PT. Este juego lo podrás ver en México a través de TUDN tanto en México como en los Estados Unidos.