Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026: horario y dónde ver los partidos
República Checa vs. Croacia, Escocia vs. Grecia y Malta vs. Países Bajos son los partidos más destacados del jueves 9 de octubre.
Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 continúan en esta fecha FIFA de octubre y dan el banderazo inicial el jueves 9 de octubre con varios partidos, entre los que destacan tres; República Checa vs. Croacia, Escocia vs. Grecia y Malta vs. Países Bajos.
República Checa y Croacia se disputan el liderato del Grupo L, ambos con 12 puntos, por lo que el triunfo de alguno de los dos delegará al otro a la zona de clasificación vía Playoffs de la UEFA hacia la siguiente Copa del Mundo de la FIFA.
Escocia y Grecia se miden como parte de la actividad del Grupo C; los escoceses comparten liderato con Dinamarca con cuatro puntos cada uno, uno más que los griegos en apenas dos partidos disputados por cada una de las selecciones que integra el sector, donde también aparece Bielorrusia.
HORARIO Y DÓNDE VER LAS ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026 DEL 9 DE OCTUBRE
El juego entre las selecciones de Malta y Países Bajos es uno de los más atractivos de los partidos de este jueves 9 de octubre rumbo al Mundial 2026 forma parte de la actividad del Grupo G, donde la Oranje lidera con 10 puntos y pelea la punta junto a Polonia, también con 10 unidades.
Malta ocupa la parte baja del contingente con dos puntos en cinco partidos disputados, prácticamente sin aspiraciones para un Mundial 2026 que acogerá por primera vez en su historia a 48 selecciones participantes.
Los partidos República Checa vs. Croacia, Escocia vs. Grecia y Malta vs. Países Bajos, Grupo G se juegan el jueves 9 de octubre a las 12:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos inician a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico. Síguelos por la señal de ViX en la Unión Americana.