Futbol Partidos del 7 de enero: Raúl Jiménez con Fulham y Supercopa de España La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del mundo.

El balón sigue rodando y nos tiene reservados para este miércoles 7 de enero del 2026 emocionantes duelos en todos los frentes ya sea en la Premier League, la Supercopa de España, la Serie A o en a liga hondureña.

El día se abre con el juego entre Fulham de Raúl JIménez enfrentando al Chelsea en la Premier League para brincar a España y la S emifinal de la Supercopa entre FC Barcelona y Athlétic de Bilbao.

Un poco más tarde, en la Serie A de Italia, Parma enfrenta al Inter y finalmente en la Liga Nacional del Futbol de Honduras se juega la final entre Marathón vs. Olimpia.

Partidos del miércoles 7 de enero del 2025

Supercopa España

- Barcelona vs. Athletic - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Premier League

- Fulham vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

Serie A

- Parma vs. Inter - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Liga Nacional de Honduras

- Olimpia vs. Marathón - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.