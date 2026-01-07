    Futbol

    Partidos del 7 de enero: Raúl Jiménez con Fulham y Supercopa de España

    La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del mundo.

    Por:
    TUDN
    Video Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño

    El balón sigue rodando y nos tiene reservados para este miércoles 7 de enero del 2026 emocionantes duelos en todos los frentes ya sea en la Premier League, la Supercopa de España, la Serie A o en a liga hondureña.

    El día se abre con el juego entre Fulham de Raúl JIménez enfrentando al Chelsea en la Premier League para brincar a España y la S emifinal de la Supercopa entre FC Barcelona y Athlétic de Bilbao.

    Un poco más tarde, en la Serie A de Italia, Parma enfrenta al Inter y finalmente en la Liga Nacional del Futbol de Honduras se juega la final entre Marathón vs. Olimpia.

    Partidos del miércoles 7 de enero del 2025

    Supercopa España
    - Barcelona vs. Athletic - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Premier League
    - Fulham vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    Serie A
    - Parma vs. Inter - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Liga Nacional de Honduras
    - Olimpia vs. Marathón - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

