    Futbol

    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    La jornada del fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes del planeta futbol.

    Omar Carrillo
    Ya es viernes y es tiempo de futbol en todo el mundo con emocionantes encuentros en todos los frentes y destacan los mexicanos en el exterior y la Liga MX.

    La jornada inicia en la Liga Chipre con el AEL de Guillermo Ochoa enfrentando a Enosis Neon Paralimni, seguimos en la Liga de Arabia con el Al-Qadisiya de Julián Quiñones ante el Al-Okhdoo.

    Más tarde, en la Eerste Divisie, el Dordrecht de Stephano Carrillo jugará ante el Jong Ajax.

    Cerramos la fecha con el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX con los enfrentamientos: Tigres vs. Pachuca y Puebla vs. América.

    Partidos del viernes 20 de febrero del 2026

    Liga Chipre
    - Enosis Neon Paralimni vs. AEL - El partido inicia las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al-Okhdoo vs. Al-Qadisiya - El partido inicia las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Eerste Divisie
    - Dordrecht vs. Jong Ajax - El partido inicia las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga MX Femenil
    - Pumas vs. Tigres - El partido inicia las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás disfrutar por ViX tanto en México como en los Estado Unidos.

    Liga MX
    - Tigres vs. Pachuca - El partido inicia las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

    - Puebla vs. América - El partido inicia las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, a la 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos 19 de febrero
    Partidos 18 de febrero
    Partidos 17 de febrero
    Partidos 16 de febrero
    Partidos 15 de febrero

