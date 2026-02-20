Futbol Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior La jornada del fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes del planeta futbol.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Sonríe Jardine: Zendejas puede volver y América tener equipo completo al fin



Ya es viernes y es tiempo de futbol en todo el mundo con emocionantes encuentros en todos los frentes y destacan los mexicanos en el exterior y la Liga MX.

PUBLICIDAD

La jornada inicia en la Liga Chipre con el AEL de Guillermo Ochoa enfrentando a Enosis Neon Paralimni, seguimos en la Liga de Arabia con el Al-Qadisiya de Julián Quiñones ante el Al-Okhdoo.

Más tarde, en la Eerste Divisie, el Dordrecht de Stephano Carrillo jugará ante el Jong Ajax.

Cerramos la fecha con el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX con los enfrentamientos: Tigres vs. Pachuca y Puebla vs. América.

Partidos del viernes 20 de febrero del 2026

Liga Chipre

- Enosis Neon Paralimni vs. AEL - El partido inicia las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga de Arabia

- Al-Okhdoo vs. Al-Qadisiya - El partido inicia las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Eerste Divisie

- Dordrecht vs. Jong Ajax - El partido inicia las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX Femenil

- Pumas vs. Tigres - El partido inicia las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás disfrutar por ViX tanto en México como en los Estado Unidos.

Liga MX

- Tigres vs. Pachuca - El partido inicia las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

PUBLICIDAD

- Puebla vs. América - El partido inicia las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, a la 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.