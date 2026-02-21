    Futbol

    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX

    Pumas y Monterrey cierran la jornada con un partido de pronóstico reservado en Ciudad Universitaria.

    Por:Juan Regis
    Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026


    Este domingo 22 de febrero de 2026 continúa toda la actividad de la Jornada 7 de la Liga MX, los mexicanos en Europa verán minutos y culminan l os Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

    Tras casi un mes de momentos inolvidables, los Olímpicos de Invierno llegan a su fin con la ceremonia de clausura que podrás ver en vivo por nuestras plataformas.

    En el futbol, los mexicanos en el futbol europeo siguen sumando minutos de cara a los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica.

    En la Liga MX, Pumas recibe a Monterrey como parte del cierre de la Jornada 7, y en la Femenil se juega el Clásico Nacional cuando América viaje a Guadalajara para enfrentar a Chivas.

    PARTIDOS HOY DOMINGO 22 DE FEBRERO

    • MEXICANOS EN EUROPA
    • Genoa vs. Torino
    • Sunderland vs. Fulham
    • Celtic vs. Hibernian
    • AZ vs. Sparta Rotterdam
    • AEL FC vs. PAOK
    • AEK vs. Levadiakos
    • CLAUSURA JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
    • Ceremonia de clausura Milano-Cortina 2026
    • 12:45pm México, 1:45 ET EE.UU.
    • JORNADA 7, LIGA MX
    • Pumas vs. Monterrey
    • 5pm México, 6pm ET EE.UU.
    • Querétaro vs. Juárez
    • 7pm México, 8pm ET EE.UU.
    • LIGA MX FEMENIL
    • Chivas vs. América
    • 5pm México, 6pm ET EE.UU.
