Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX
Pumas y Monterrey cierran la jornada con un partido de pronóstico reservado en Ciudad Universitaria.
Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026
Este domingo 22 de febrero de 2026 continúa toda la actividad de la Jornada 7 de la Liga MX, los mexicanos en Europa verán minutos y culminan l os Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.
Tras casi un mes de momentos inolvidables, los Olímpicos de Invierno llegan a su fin con la ceremonia de clausura que podrás ver en vivo por nuestras plataformas.
En el futbol, los mexicanos en el futbol europeo siguen sumando minutos de cara a los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica.
En la Liga MX, Pumas recibe a Monterrey como parte del cierre de la Jornada 7, y en la Femenil se juega el Clásico Nacional cuando América viaje a Guadalajara para enfrentar a Chivas.
PARTIDOS HOY DOMINGO 22 DE FEBRERO
- MEXICANOS EN EUROPA
- Genoa vs. Torino
- Sunderland vs. Fulham
- Celtic vs. Hibernian
- AZ vs. Sparta Rotterdam
- AEL FC vs. PAOK
- AEK vs. Levadiakos
- CLAUSURA JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
- Ceremonia de clausura Milano-Cortina 2026
- 12:45pm México, 1:45 ET EE.UU.
- JORNADA 7, LIGA MX
- Pumas vs. Monterrey
- 5pm México, 6pm ET EE.UU.
- Querétaro vs. Juárez
- 7pm México, 8pm ET EE.UU.
- LIGA MX FEMENIL
- Chivas vs. América
- 5pm México, 6pm ET EE.UU.
