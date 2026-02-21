Futbol Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX Pumas y Monterrey cierran la jornada con un partido de pronóstico reservado en Ciudad Universitaria.

Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026



Este domingo 22 de febrero de 2026 continúa toda la actividad de la Jornada 7 de la Liga MX, los mexicanos en Europa verán minutos y culminan l os Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

PUBLICIDAD

Tras casi un mes de momentos inolvidables, los Olímpicos de Invierno llegan a su fin con la ceremonia de clausura que podrás ver en vivo por nuestras plataformas.

En el futbol, los mexicanos en el futbol europeo siguen sumando minutos de cara a los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica.

En la Liga MX, Pumas recibe a Monterrey como parte del cierre de la Jornada 7, y en la Femenil se juega el Clásico Nacional cuando América viaje a Guadalajara para enfrentar a Chivas.

PARTIDOS HOY DOMINGO 22 DE FEBRERO

MEXICANOS EN EUROPA

Genoa vs. Torino

Sunderland vs. Fulham

Celtic vs. Hibernian

AZ vs. Sparta Rotterdam

AEL FC vs. PAOK

AEK vs. Levadiakos

CLAUSURA JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Ceremonia de clausura Milano-Cortina 2026

12:45pm México, 1:45 ET EE.UU.

JORNADA 7, LIGA MX

Pumas vs. Monterrey

5pm México, 6pm ET EE.UU.

Querétaro vs. Juárez

7pm México, 8pm ET EE.UU.