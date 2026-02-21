Futbol Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar El delantero del Al-Nassr marcó doblete y se adjudicó un récord inédito en el futbol internacional.

Video ¡Sin ganar el Mundial! Cristiano condecorado como Messi

En el marco por el récord de Cristiano Ronaldo, quien llegó a 500 goles después de cumplir 30 años, se dio un acto que levantó la polémica, el atuendo que se colocó el Comandante.

Cristiano marcó un doblete en la goleada del Al-Nassr sobre el Al-Hazm con lo que llegó a 20 anotaciones en la campaña, el mexicano Julián Quiñones todavía lo supera en ese rubro en la actual temporada.

Durante los festejos con la afición, Cristiano Ronaldo visitó un bisht color crema y las comparaciones con el que recibió Lionel Messi en Qatar 2022 tras ganar la Copa del Mundo no se hicieron esperar.

¿Tiene el mismo status el bisht de Cristiano que el de Messi?

El bisht es una prenda tradicional masculina que se usa en ocasiones especiales, representa básicamente lo mismo en Arabia Saudita y en Qatar.

Simboliza prestigio, estatus social, riqueza, honor, respeto y liderazgo, se asocia con la realeza, dignatarios, líderes tribales, religiosos o personas de alta posición.

Está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde hace poco, gracias a un expediente conjunto de varios países árabes, incluyendo Arabia Saudita y Qatar entre otros más.