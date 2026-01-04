    Liga MX Femenil

    Partidos de hoy lunes 5 de enero: Copa Africana y Liga MX Femenil

    En su regreso a la actividad la Liga MX Femenil destaca con un buen partido y la Copa Africana juega su etapa dde eliminación directa.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¡Estos son los cambios que tendrá el torneo Clausura 2026 de la Liga MX!

    Para este lunes 5 de enero la actividad deportiva no para alrededor del mundo y en donde se mostrará más interesante será en la Copa Africana Naciones, donde ya entraron en su etapa de eliminación directa, así como la Liga MX Femenil en su inicio.

    La Copa Africana Naciones nos deleitará con dos encuentros de Octavos de Final, el de Egipto vs. Benín y el de Nigeria vs. Mozambique; mientras que Toluca vs. Tijuana se verán las caras en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026

    PARTIDOS DEL DÍA

    Copa Africana Naciones

    Egipto vs. Benín

    • Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, a las 10:00 am del Centro y a las 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Nigeria vs. Mozambique

    • Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, a las 1:00 pm del Centro y a las 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga MX Femenil

    Toluca vs. Tijuana

    • Horario: A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, a las 6:00 pm del Centro y a las 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de ViX tanto en México como en Estados Unidos.
    Liga MX FemenilCopa Africana de Naciones

