Futbol ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas! A través de sus redes sociales, el Scratch du Oro manda fuerte mensaje en contra del racismo, por ser una actitud despreciable.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas!

Los actos racistas que vivió el futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., siguen dando de qué hablar. Este día la Selección de Brasil a través de sus redes sociales manda sólido mensaje de rechazo a lo vivido por su jugador, en el partido de Champions League frente al Benfica.

En el mensaje se lee: El racismo es una actitud despreciable. Es un delito tanto dentro como fuera de la cancha. Y contra él, Brasil juega unido. Estamos contigo Vinicius Jr.

PUBLICIDAD

El mensaje va acompañado de un video de grandes momentos del Scratch du Oro donde se ven figuras como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Dunga y Romario, entre otros, con sus mejores momentos futbolísticos.

Narrado por Lazzo Matumbi, el video deja en claro que el futbol da alegría, show, con estos futbolistas se han dado las mayores victorias en la historia del equipo y por eso se rechaza rotundamente todo acto racista.