El Milan tuvo visita de lujo este día cuando en la cancha del San Siro apareció el exquarterback de la NFL, Tom Brady, quien se le vio lanzando pases al público que se dio cita para un partido de la Serie A. Milan empató a un gol con el Como, en compromiso pendiente de la Liga de Italia.

Brady, quien ganó siete anillos de Super Bowl con New England Patriots, se vio al lado del exfutbolista, Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente es directivo del cuadro Rossonero. Ibrahimovic le entregó una playera del Milan con el número 12 y el apellido de Brady en el dorsal.

El también analista de la NFL se le vio contento en la zona de cancha ovacionado por los aficionados que lo identificaron y agradeciendo las muestras de afecto que le mostraron en Milán.

Varios fueron los pases que envió Tom Brady al público, pero quizá el más especial, el que le mandó a la exestrella del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Tom Brady también es directivo del equipo Las Vegas Raiders, sigue atravesando por problemas de reconstrucción, pero en el próximo draft tienen la primera selección colegial y todo apunta a que seleccionarán al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza.