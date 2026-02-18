    Futbol

    ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!

    El comentarista de la NFL se le ve en el estadio de San Siro lanzando pases con el exfutbolista, Zlatan Ibrahimovic.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!

    El Milan tuvo visita de lujo este día cuando en la cancha del San Siro apareció el exquarterback de la NFL, Tom Brady, quien se le vio lanzando pases al público que se dio cita para un partido de la Serie A. Milan empató a un gol con el Como, en compromiso pendiente de la Liga de Italia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    El Extra de México es Mundial
    1 mins

    El Extra de México es Mundial

    Fútbol
    Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo
    1 mins

    Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo

    Fútbol
    La alineación más 'amorosa' de San Valentín con jugadores en activo
    1 mins

    La alineación más 'amorosa' de San Valentín con jugadores en activo

    Fútbol
    ¡El mexicano Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!
    1 mins

    ¡El mexicano Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!

    Fútbol
    ¡Costa Rica ya tiene tres opciones para suplir al ‘Piojo’ en Selección!
    1 mins

    ¡Costa Rica ya tiene tres opciones para suplir al ‘Piojo’ en Selección!

    Fútbol
    Afición pide salida de Martín Anselmi en Botafogo tras malos resultados
    1 mins

    Afición pide salida de Martín Anselmi en Botafogo tras malos resultados

    Fútbol
    Partidos de hoy 13 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior
    2 mins

    Partidos de hoy 13 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Mundial Sub-17: Los clasificados de Concacaf, ¿quiénes son las sorpresas?
    14 fotos

    Mundial Sub-17: Los clasificados de Concacaf, ¿quiénes son las sorpresas?

    Fútbol
    ¡Buenas noticias para Santi Giménez! Su regreso a las canchas se acerca
    1 mins

    ¡Buenas noticias para Santi Giménez! Su regreso a las canchas se acerca

    Fútbol

    Brady, quien ganó siete anillos de Super Bowl con New England Patriots, se vio al lado del exfutbolista, Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente es directivo del cuadro Rossonero. Ibrahimovic le entregó una playera del Milan con el número 12 y el apellido de Brady en el dorsal.

    El también analista de la NFL se le vio contento en la zona de cancha ovacionado por los aficionados que lo identificaron y agradeciendo las muestras de afecto que le mostraron en Milán.

    Varios fueron los pases que envió Tom Brady al público, pero quizá el más especial, el que le mandó a la exestrella del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

    Tom Brady también es directivo del equipo Las Vegas Raiders, sigue atravesando por problemas de reconstrucción, pero en el próximo draft tienen la primera selección colegial y todo apunta a que seleccionarán al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza.

    Video ¡Tom Brady asegura que tiene facultades para regresar a la NFL!
    Relacionados:
    FutbolMilanZlatan Ibrahimovic

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX