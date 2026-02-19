    Futbol

    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf

    La jornada de media semana continúa con emocionantes juegos en todos los frentes alrededor del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
    El esférico sigue rodando y nos tiene reservados encuentros emocionantes en todos los frentes como los de los torneos de la UEFA y la Concacaf Champions Cup.

    Arrancamos con la Europa League y los juegos Fenerbahce, de Edson Álvarez, vs. Nottingham Forest; PAOK, de Jorge Sánchez, vs. Celta de Vigo y el Celtic, de Julián Araujo, vs. Stuttgart.

    Mientras en Conference League, el AZ Alkmmar, de Mateo Chávez, jugará ante el Noah.

    Ya por la noche, en Concacaf Champions Cup, el San Miguelito enfrentará al LA Galaxy.

    Partidos del jueves 19 de febrero del 2026

    Europa League
    - Fenerbahce vs. Nottingham Forest - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - PAOK vs. Celta de Vigo - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    - Celtic vs. Stuttgart - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, UniMás, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Concacaf Champion Cup
    - San Miguelito vs. LA Galaxy - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

