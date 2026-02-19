Futbol Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa El estratega se expresó de gran forma del jugador mexicano separado actualmente del San Diego FC de la MLS.

Hirving Lozano y Luciano Spalletti coincidieron en el Napoles en la campaña 2022-23, la del tercer título del conjunto y el actual director técnico de la Juventus guarda del atacante mexicano grandes recuerdos tanto como futbolista, como de su persona. A tal grado que le gustaría verlo jugar de nuevo en Europa.

Así lo expresó en una entrevista para TNT Sports previa al duelo entre el Galatasaray y la Juve en la UEFA Champions League.

“Tiene una ligereza, una cualidad de invertir las acciones. Es un futbolista que tiene personalidad que pudiera parecer pequeña, un poco endeble, pero cuando tiene el balón y está solo, vuelca la mesa y hace que el campo se incline hacia los contrarios”, aseguró.

Y sobre verlo de nuevo en Europa, pese a sus 30 años expresó: “ Estaría muy feliz de verlo en Europa y le deseo a él, y su familia todo lo mejor porque es un chico muy dulce”.

El técnico también se dio tiempo para hablar de un posible encuentro entre el país del Chucky y el suyo en el Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio próximos.

" Sería hermoso, porque tendríamos la oportunidad de jugar contra una nación con tanta historia futbolística, sería perfecto", concluyó.

¿Por qué no juega Chucky Lozano con San Diego FC?

Hay que recordar que Chucky Lozano fue descartado por San Diego FC para la siguiente temporada de la MLS pese a tener un contrato firmado hasta el 2028. Y debe buscar otro club para continuar su carrera, cosa que debería darse pronto si quiere ser parte de su representativo nacional que jugará el Mundial 2026.

Todo ocurrió por distintas indisciplinas al interior del club, primero fuera separado del equipo para el último partido de la temporada regular de la MLS 2025. De acuerdo a reportes, tuvo un altercado verbal con el entrenador del equipo Mikey Varas durante el juego ante Houston Dynamo en octubre pasado.

Después, fue separado para la preparación del club rumbo a la nueva temporada de la MLS que comienza el 21 de febrero próximo.