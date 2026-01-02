Partidos de hoy sábado 3 de enero: Guillermo Ochoa vuelve a la actividad y los mexicanos en Europa
Memo Ochoa busca una nueva actuación en busca de regresar a un Mundial y Julián Araujo intentará debutar en su nuevo equipo en Europa.
Para este sábado 3 de enero la actividad deportiva no cesa y habrá actividad de varios mexicanos en el extranjero, como Guillermo Ochoa, Julián Araujo y Johan Vásquez.
Julián Araujo estrena equipo en Escocia e intentará empezar bien el año al debutar con el Celtic cuando se midan al Rangers.
Memo Ochoa también saltará a la cancha en el futbol de Chipre en el encuentro de Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol, donde buscará tener un buen desempeño ser tomado en cuenta en el Mundial de 2026.
PARTIDOS DEL SÁBADO 3 DE ENERO
Liga Escocia
Celtic vs. Rangers
- Horario: A las 6:30 am de la Ciudad de México y a las 7:30 am del Este, 6:30 am del Centro y 4:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Serie A
Genoa vs. Pisa
- Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Liga Chipre
Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol
- Horario: A las 9:00 am de la Ciudad de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Copa Africana Naciones
Senegal vs. Sudán
- Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, 10:00 am del Centro y 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Malí vs. Túnez
- Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
LaLiga
Espanyol vs. Barcelona
- Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
NFL
Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers
- Horario: A las 3:30 pm de la Ciudad de México y a las 4:30 pm del Este, 3:30 pm del Centro y 1:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks
- Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
