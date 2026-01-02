Futbol Partidos de hoy sábado 3 de enero: Guillermo Ochoa vuelve a la actividad y los mexicanos en Europa Memo Ochoa busca una nueva actuación en busca de regresar a un Mundial y Julián Araujo intentará debutar en su nuevo equipo en Europa.

Para este sábado 3 de enero la actividad deportiva no cesa y habrá actividad de varios mexicanos en el extranjero, como Guillermo Ochoa, Julián Araujo y Johan Vásquez.

Julián Araujo estrena equipo en Escocia e intentará empezar bien el año al debutar con el Celtic cuando se midan al Rangers.

Memo Ochoa también saltará a la cancha en el futbol de Chipre en el encuentro de Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol, donde buscará tener un buen desempeño ser tomado en cuenta en el Mundial de 2026.

PARTIDOS DEL SÁBADO 3 DE ENERO

Liga Escocia

Celtic vs. Rangers

Horario: A las 6:30 am de la Ciudad de México y a las 7:30 am del Este, 6:30 am del Centro y 4:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Serie A

Genoa vs. Pisa

Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga Chipre

Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol

Horario: A las 9:00 am de la Ciudad de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Copa Africana Naciones

Senegal vs. Sudán

Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, 10:00 am del Centro y 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Malí vs. Túnez

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

LaLiga

Espanyol vs. Barcelona

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

NFL

Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers

Horario: A las 3:30 pm de la Ciudad de México y a las 4:30 pm del Este, 3:30 pm del Centro y 1:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

