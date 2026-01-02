    Futbol

    Partidos de hoy sábado 3 de enero: Guillermo Ochoa vuelve a la actividad y los mexicanos en Europa

    Memo Ochoa busca una nueva actuación en busca de regresar a un Mundial y Julián Araujo intentará debutar en su nuevo equipo en Europa.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Video El tiempo que lleva cada equipo sin ser campeón de cara al Clausura 2026

    Para este sábado 3 de enero la actividad deportiva no cesa y habrá actividad de varios mexicanos en el extranjero, como Guillermo Ochoa, Julián Araujo y Johan Vásquez.

    Julián Araujo estrena equipo en Escocia e intentará empezar bien el año al debutar con el Celtic cuando se midan al Rangers.

    Memo Ochoa también saltará a la cancha en el futbol de Chipre en el encuentro de Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol, donde buscará tener un buen desempeño ser tomado en cuenta en el Mundial de 2026.

    PARTIDOS DEL SÁBADO 3 DE ENERO

    Liga Escocia

    Celtic vs. Rangers

    • Horario: A las 6:30 am de la Ciudad de México y a las 7:30 am del Este, 6:30 am del Centro y 4:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Serie A

    Fútbol

    Genoa vs. Pisa

    • Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga Chipre

    Ethnikos Achnas vs. AEL Limassol

    • Horario: A las 9:00 am de la Ciudad de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Copa Africana Naciones

    Senegal vs. Sudán

    • Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, 10:00 am del Centro y 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Malí vs. Túnez

    • Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    LaLiga

    Espanyol vs. Barcelona

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    NFL

    Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers

    • Horario: A las 3:30 pm de la Ciudad de México y a las 4:30 pm del Este, 3:30 pm del Centro y 1:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks

    • Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    Futbol

