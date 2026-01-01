Futbol Partidos de hoy viernes 2 de enero: Cristiano Ronaldo a aumentar su cuota goleadora Para el segundo día del año CR7 saltará a la cancha para comandar una nueva victoria del Al-Nassr y buscar aumentar su cuenta personal.

Video Mexicanos en las principales ligas de Europa de cara al Mundial 2026

Para este viernes 2 de enero, una vez culminados los festejos de la llegada del año nuevo 2026, la actividad deportiva continua en todo el orbe, donde habrá actividad en Arabia, Italia y España entre otros.

En el futbol de Arabia, Cristiano Ronaldo saltará a la cancha con dos misiones, conducir a Al-Nassr a llevarse los tres puntos ante Al-Ahli y aumentar su cuota goleadora.

También la Serie A vivirá el encuentro Cagliari vs. AC Milan, donde a pesar de la ausencia de Santi Gimenez por lesión se espera un gran encuentro; así como el Toulouse vs. Lens en la Ligue 1 y el Rayo Vallecano vs. Getafe en LaLiga.

PARTIDOS DEL VIERNES 2 DE ENERO

Futbol de Arabia

Al-Ahli vs. Al-Nassr

Horario: A las 11:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Serie A

Cagliari vs. AC Milan

Horario: A las 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Ligue 1

Toulouse vs. Lens

Horario: A las 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

LaLiga

Rayo Vallecano vs. Getafe