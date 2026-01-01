    Futbol

    Partidos de hoy viernes 2 de enero: Cristiano Ronaldo a aumentar su cuota goleadora

    Para el segundo día del año CR7 saltará a la cancha para comandar una nueva victoria del Al-Nassr y buscar aumentar su cuenta personal.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Mexicanos en las principales ligas de Europa de cara al Mundial 2026

    Para este viernes 2 de enero, una vez culminados los festejos de la llegada del año nuevo 2026, la actividad deportiva continua en todo el orbe, donde habrá actividad en Arabia, Italia y España entre otros.

    En el futbol de Arabia, Cristiano Ronaldo saltará a la cancha con dos misiones, conducir a Al-Nassr a llevarse los tres puntos ante Al-Ahli y aumentar su cuota goleadora.

    PUBLICIDAD

    También la Serie A vivirá el encuentro Cagliari vs. AC Milan, donde a pesar de la ausencia de Santi Gimenez por lesión se espera un gran encuentro; así como el Toulouse vs. Lens en la Ligue 1 y el Rayo Vallecano vs. Getafe en LaLiga.

    PARTIDOS DEL VIERNES 2 DE ENERO

    Más sobre Futbol

    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026
    1 mins

    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026

    Fútbol
    Partidos de hoy1 de enero: Premier League y Raúl Jiménez para iniciar el año
    1 mins

    Partidos de hoy1 de enero: Premier League y Raúl Jiménez para iniciar el año

    Fútbol
    Roberto Carlos manda mensaje especial desde el hospital tras 'susto'
    1 mins

    Roberto Carlos manda mensaje especial desde el hospital tras 'susto'

    Fútbol
    Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil
    1 mins

    Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil

    Fútbol
    Partidos de hoy 31 de diciembre: Liga de Arabia y CAN
    2 mins

    Partidos de hoy 31 de diciembre: Liga de Arabia y CAN

    Fútbol
    Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero
    2 mins

    Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo
    1 mins

    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL

    Fútbol
    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025
    1 mins

    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025

    Fútbol

    Futbol de Arabia

    Al-Ahli vs. Al-Nassr

    • Horario: A las 11:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Serie A

    Cagliari vs. AC Milan

    • Horario: A las 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Ligue 1

    Toulouse vs. Lens

    • Horario: A las 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    LaLiga

    Rayo Vallecano vs. Getafe

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    Relacionados:
    FutbolCristiano RonaldoLaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX