El futbol mexicano se vistió de luto esta noche cuando aficionados de los Toros de Celaya y el Racing de Veracruz se enfrentaron a golpes en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río. Al final del partido, una persona del equipo visitante resultó muerta y otras más heridas.

En la pelea se utilizaron palos, piedras y se causaron destrozos en los negocios aledaños a la unidad deportiva, por lo que intervino la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional.

El Gobierno de Boca del Río emitió un comunicado confirmando la muerte del aficionado. “Vamos a revisar el actuar del Club Racing en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato, vamos a tomar medidas pertinentes, atendiendo siempre la resolución de las autoridades”.

La autoridad señaló que pidieron a los cuerpos de seguridad ‘detener a quien se tenga que detener’ y los responsables sean presentados.

El presidente del Club Celaya, Cristian Ríos, confirmó el fallecimiento y explicó que aficionados del Racing emboscaron a su afición que se habían reunido para realizar el viaje de regreso y otros se encontraban cenando, cuando fueron agredidos.