    Futbol

    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!

    Una persona muere en una pelea entre aficionados de Toros de Celaya y el Racing de Veracruz.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!

    El futbol mexicano se vistió de luto esta noche cuando aficionados de los Toros de Celaya y el Racing de Veracruz se enfrentaron a golpes en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río. Al final del partido, una persona del equipo visitante resultó muerta y otras más heridas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar
    1 mins

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX

    Fútbol
    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior
    2 mins

    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa
    2 mins

    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa

    Fútbol
    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf
    2 mins

    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf

    Fútbol
    ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas!
    1 mins

    ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas!

    Fútbol
    ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!
    1 mins

    ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!

    Fútbol
    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    El Extra de México es Mundial
    1 mins

    El Extra de México es Mundial

    Fútbol
    Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo
    1 mins

    Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo

    Fútbol

    En la pelea se utilizaron palos, piedras y se causaron destrozos en los negocios aledaños a la unidad deportiva, por lo que intervino la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional.

    El Gobierno de Boca del Río emitió un comunicado confirmando la muerte del aficionado. “Vamos a revisar el actuar del Club Racing en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato, vamos a tomar medidas pertinentes, atendiendo siempre la resolución de las autoridades”.

    La autoridad señaló que pidieron a los cuerpos de seguridad ‘detener a quien se tenga que detener’ y los responsables sean presentados.

    El presidente del Club Celaya, Cristian Ríos, confirmó el fallecimiento y explicó que aficionados del Racing emboscaron a su afición que se habían reunido para realizar el viaje de regreso y otros se encontraban cenando, cuando fueron agredidos.

    El directivo también acusó a su parte de Veracruz por no cuidar los protocolos de entrega y salida de los visitantes.

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX