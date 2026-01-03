Futbol Partidos de hoy domingo 4 de enero: Mexicanos en el extranjero, arranca la Liga MX Femenil y la NFL Raúl Jiménez tendría minutos de actividad con el Fulham en Inglaterra, Real Madrid enfrenta al Betis y Necaxa ante Tigres y Rayadas vs. Puebla en Liga MX Femenil.

Raúl Jiménez lleva 13 anotaciones con el Fulham en dos años. Imagen Getty Images

Con el arranque del 2026 la actividad deportiva comienza a incrementarse y este domingo a primera hora (9:00 AM hora del Centro de México, 10:00 AM ET) Fulham recibe al Liverpool, en buena oportunidad para Raúl Jiménez de seguir con su racha goleadora.

En LaLiga de España, Real Madrid recibe al Betis a las 9:15 AM hora del Centro de México, 10:15 AM en el Este de los Estados Unidos.

En la Copa Africana de las Naciones se juega el partido Marruecos ante Tanzania en los Octavos de Final, el balón rueda a las 10:00 AM en el Centro de México, 11:00 AM ET.

PARTIDOS DEL DOMINGO 4 DE ENERO DEL 2026

Liga MX Femenil

Pumas ante Querétaro: El partido arranca a las 12:00 PM en el Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Necaxa vs. Tigres: El cotejo se pone en marcha a las 16:00 horas en el Centro de México, 17:00 en el Este y 14:00 en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Rayadas vs. Puebla: El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 19:00 en el Este y 16:00 en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

NFL

Semana 18

NFL Blitz: Todas las tacleadas del futbol americano en el mejor resumen matutino, que se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México.

El programa lo seguirás a través de Canal 9 en México.