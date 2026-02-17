    Futbol

    Por:Fernando Vázquez
    Algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en el pecho, en la piel, en la voz cuando gritas un gol. Es esa energía que nos une aunque no nos conozcamos. Esa fuerza invisible que nace cuando México se enciende… y que contagia al mundo entero.

    Eso es el extra.
    Y vive en cada mexicano.

    Vive en la afición que nunca abandona.
    En el corazón que late más rápido cuando suena el silbato inicial.
    En la creatividad que transforma cualquier rincón en una fiesta.
    En la sonrisa con la que recibimos a quien llega de lejos, como si siempre hubiera sido parte de nuestra casa.

    Verá estadios que se mueven como olas vivas.
    Verá fans que cantan tan fuerte que la emoción se vuelve universal.
    Verá un país que abre los brazos y transforma cada partido en un momento irrepetible.

    Y verá a Corona, esa marca nacida de nuestro propio espíritu, recordándole al mundo que lo mejor que tenemos dentro puede llegar tan lejos como soñemos.
    Si Corona pudo conquistar al mundo, tú también puedes.
    Porque el extra es eso: creer, luchar, avanzar.
    Brillar.

    Hoy queremos encender ese sentimiento.
    Queremos que cada persona recuerde lo que nos hace únicos, lo que nos hace grandes, lo que nos hace México.

    Queremos escuchar tu historia, tu pasión, tu extra.
    Porque cuando cada uno comparte su extra… el país entero se ilumina.

    Video Corona: El Extra de México es Mundial


    El Extra de México es Mundial.
    Y en 2026, el mundo lo va a sentir.

    #ElExtraDeMéxicoEsMundial
    #CoronaFIFAWC26

