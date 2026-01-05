Copa Africana de Naciones Partidos de hoy martes 6 de enero: Copa Africana y Supercopa de Turquía Se juegan los dos últimos encuentros de Octavos del torneo africano; el Fenerbahçe de Edson Álvarez buscará meterse al Final.

Para este martes 6 de enero la actividad deportiva no para alrededor del mundo y en donde se mostrará más interesante será en la Copa Africana Naciones, donde ya entraron en su etapa de eliminación directa, así como la Supercopa de Turquía en su inicio.

PUBLICIDAD

La Copa Africana Naciones nos deleitará con los dos últimos encuentros de Octavos de Final, el de Argelia vs. RD Congo y el de Costa de Marfil vs. Burkina Faso.

De otro lado, el Fenerbahçe de Edson Álvarez se medirá al Samsunspor en una de las Semifinales de la Supercopa de Turquía. La otra llave la jugaron el lunes el Galatasaray que venció por 4-1 Trabzonspor.

PARTIDOS DEL MARTES 6 DE ENERO DE 2026

Copa Africana Naciones

Argelia vs. RD Congo, Octavos de Final

Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, a las 10:00 am del Centro y a las 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Costa de Marfil vs. Burkina Faso, Octavos de Final

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, a las 1:00 pm del Centro y a las 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Supercopa de Turquía

Fenerbahçe vs. Samsunspor, Semifinal