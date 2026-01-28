    Futbol

    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones

    La jornada de mitad de semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Así puedes ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

    El balón se mantiene rodando este jueves 29 de enero del 2026 y nos tiene reservados interesantes duelos a lo largo y ancho del planeta futbol como los de la Jornada 8 de la Europa League.

    Pero antes, iniciamos el día con la Liga de Arabia en donde el Al-Qadisiya de Julián Quiñones enfrenta al Al Hilal.

    Más tarde, ya en el torneo de la UEFA todos los encuentros se celebrarán a la misma hora y destacan: Aston Villa vs. Salzburg, Steaua de Bucarest vs. Fenerbahce y Celtic vs. Utrecht.

    Liga de Arabia
    - Al-Qadisiya vs. Al Hilal - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    UEFA Europa League
    - Aston Villa vs. Salzburg - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMá, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Steaua de Bucarest vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Celtic vs. Utrecht - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

