Liga MX Partidos de hoy 13 de marzo: inicia la Jornada 12 en el Clausura 2026 El futbol mexicano comienza a entrar en la recta final hacia la Liguilla; también hay juegos en LaLiga, Calcio, Bundesliga y posible actividad de dos mexicanos en el extranjero.

Los partidos de hoy en el cabalístico viernes 13 de marzo abre la actividad en la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 y una posible participación de un mexicano en el futbol de Europa, aunque en divisiones inferiores.

La undécima fecha del futbol mexicano de Primera División abre con un par de encuentros entre los que destaca Monterrey, que viene de un duro descalabro en la Concacaf Champions Cup a media semana frente a Cruz Azul.

Asimismo, se espera la posible participación de Daniel Lajud con el Roda de la Eerste Divisie, o Segunda División de la Liga de Países Bajos, donde apenas tiene ocho jugos disputados esta temporada entre liga y copa.

Otro mexicano con posible actividad este viernes 13 de marzo es Julián Quiñones con Al-Qadsiah en la Liga Saudí donde comienza a rezagarse de los tres primeros puestos donde da el pase a la siguiente edición de la Champions League de Asia.

PARTIDOS DEL VIERNES 13 DE MARZO DE 2026

A la actividad futbolística también se suma la Liga de Expansión MX, un juego en la Liga MX Femenil, así como actividad en la Bundesliga, LaLiga de España y la Serie A de Italia.

Esta es la actividad futbolística con los partidos de hoy viernes 13 de marzo:

Liga MX Clausura 2025

Puebla vs. Necaxa 19:00 MX y 21:00 ET

FC Juárez vs. Monterrey 21:00 MX y 23:00 ET

Liga MX Femenil

América vs. León 20:00 MX y 22:00 ET

Liga de Expansión MX

Alebrijes vs. Tapatío 17:00 MX y 19:00 ET

Mineros vs. Jaiba Brava 19:00 MX y 21:00 ET

Correcaminos vs. Irapuato 19:00 MX y 21:00 ET

Eerste Divisie

Cambuur vs. Roda (Daniel Lajud) 13:00 MX y 15:00 ET

Liga Saudí

Al-Qadsiah vs. Al-Ahli (Julián Quiñones) 13:00 MX y 15:00 ET

Al-Riyadh vs. Al-Ittihad 13:00 MX y 15:00 ET

Al-Fayha vs. Al-Ettifaq 13:00 MX y 15:00 ET

LaLiga España

Alavés vs. Villarreal 14:00 MX y 16:00 ET

Serie A Italia

Torino vs. Parma 13:45 MX y 15:45 ET

Bundesliga

B. Monchengladbach vs. St. Pauli 13:30 MX y 15:30 ET

Ligue 1

Marseille vs. Auxerre 13:45 MX y 15:45 ET

Eredivisie

PEC Zwolle vs. Groningen 13:00 MX y 15:00 ET

Liga Bélgica

Gent vs. Zulte-Waregem 13:45 MX y 15:45 ET

Apertura Argentina