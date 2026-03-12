Futbol Finalissima Argentina vs. España tiene al Bernabéu como opción de sede Tras decidirse que no se lleva a cabo el partido en Catar por conflictos bélicos en la zona, la casa del Real Madrid funge como sede, pero alguien se niega.

Video Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea en Catar

Todo indica que la Finalissima Argentina vs. España deberá mover su sede luego de que originalmente era Catar el país donde se jugaría, pero debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la sede deberá cambiar.

En las últimas horas se han manejado posibles escenarios para el encuentro entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, en ambos casos en 2024, que van desde jugarse en Londres o Miami, hasta Lisboa, París o Roma, de acuerdo a la prensa europea.

Sin embargo, el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, se perfila como la sede más aterrizada para que se lleve a cabo el Argentina vs. España, lo que hace que el partido no se realice en realidad en una sede neutral.

Ante ello, de acuerdo a reportes, la Asociación de Futbol Argentino, la AFA, se negó a que la Finalissima se dispute en el Bernabéu, por lo que las negociaciones para encontrar una sede al partido siguen su curso.

Se trata de la segunda edición de la Finalissima tras la que se llevó a cabo en 2022 entre Argentina e Italia en Inglaterra que ganó la Albiceleste con contundente 3-0, por lo que ahora buscan repetir el título.