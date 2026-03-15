Liga MX Partidos hoy domingo 15 de marzo: continúa la Jornada 11 de Liga MX América enfrenta a Mazatlán, y Tigres recibe a Querétaro.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este domingo 14 de marzo continúa la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX, y los mexicanos en Europa vuelven a la carga en sus respectivas ligas.

Las Águilas del América llegan motivadas a su cita ante Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes tras la victoria a media semana en Philaldelphia correspondiente a la Concacaf Champions Cup.

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El conjunto de André Jardine busca sumar su segunda victoria consecutiva tras una serie de tropiezos al hilo que en su momento sembraron dudas en la afición sobre el plantel para encarar a la par el torneo internacional de Concacaf.

PARTIDOS HOY DOMINGO 15 DE MARZO

Eredivisie

AZ vs. Heracles (Mateo)

FA Cup

Nottingham Forest vs Fulham (Raúl)

Serie A

Hellas Verona vs. Genoa (Johan)

LaLiga

Barcelona vs. Sevilla

Liga Rusia

Rubin vs. Lokomotiv (Montes)

Liga Grecia

PAOK vs. Leviadakos (Jorge)

LaLiga

Betis vs. Celta (Fidalgo)

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Liga Grecia

Atromitos vs. AEK (Orbelín)

Serie A



Lazio vs. Milan (Santi)

Liga MX Femenil

Necaxa vs. Atlético de San Luis

Liga MX

Tigres vs. Querétaro

Liga MX