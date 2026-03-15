Partidos hoy domingo 15 de marzo: continúa la Jornada 11 de Liga MX
América enfrenta a Mazatlán, y Tigres recibe a Querétaro.
Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026
Este domingo 14 de marzo continúa la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX, y los mexicanos en Europa vuelven a la carga en sus respectivas ligas.
Las Águilas del América llegan motivadas a su cita ante Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes tras la victoria a media semana en Philaldelphia correspondiente a la Concacaf Champions Cup.
El conjunto de André Jardine busca sumar su segunda victoria consecutiva tras una serie de tropiezos al hilo que en su momento sembraron dudas en la afición sobre el plantel para encarar a la par el torneo internacional de Concacaf.
PARTIDOS HOY DOMINGO 15 DE MARZO
Eredivisie
- AZ vs. Heracles (Mateo)
FA Cup
- Nottingham Forest vs Fulham (Raúl)
Serie A
- Hellas Verona vs. Genoa (Johan)
LaLiga
- Barcelona vs. Sevilla
Liga Rusia
- Rubin vs. Lokomotiv (Montes)
Liga Grecia
- PAOK vs. Leviadakos (Jorge)
LaLiga
- Betis vs. Celta (Fidalgo)
Liga Grecia
- Atromitos vs. AEK (Orbelín)
Serie A
Lazio vs. Milan (Santi)
Liga MX Femenil
- Necaxa vs. Atlético de San Luis
Liga MX
- Tigres vs. Querétaro
Liga MX
- América vs. Mazatlán
- Cuándo es el América vs. Mazatlán FC: el juego es este domingo 15 de marzo en el EstadioCiudad De Los Deportes.
- A qué hora es el América vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el América vs. Mazatlán FC: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.