Futbol Stephano Carrillo suma 45 minutos en la derrota del Dordrecht El delantero mexicano poco pudo hacer en el duelo de la Jornada 31 de la Eerste Divisie.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!

Stephano Carrillo sigue sumando minutos en la Eerste Divisie y este sábado sumó 45 más, aunque poco pudo hacer en la derrota de Dordrecht ante el De Graafschap en la Jornad 31.

Y es que el mexicano arrancó el partido como titular y jugó toda la primera mitad del mismo. Durante ese lapso, el atacante mexicano de 19 años, hizo tres diparos, pero solo uno al arco.

PUBLICIDAD

A los 46 minutos fue sustituido por Robin van Asten.

Los goles del partido fueron obra de Niemeijer, de penal a los 4 minutos, y Kaninda, a los 86 minutos, por el De Graafschap, mientras el solitario tanto del Dordrecht fue de M'Bemba, a los 75 minutos de penal.

Con este resultado, el conjunto de Stephano que se mantiene con tres goles en el torneo, se quedó con 42 puntos en el noveno sitio del campeonato, mientras el rival llegó a 52 y está ubicado en el tercer sitio del torneo.

El siguiente juego de Carrillo y su equipo será el martes 17 de marzo ante el TOP Oss.