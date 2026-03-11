    Futbol

    Partidos de hoy 11 de marzo: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup

    La jornada de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos a lo largo y ancho del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Horario y dónde ver los partidos de Octavos de Final de ida de la UEFA Champions League

    Continúa la actividad de mitad de la semana con emocionantes encuentros a lo largo y ancho del planeta futbol como en la Champions League y la Champions Cup.

    En el torneo de la UEFA abrimos actividad con el Bayer Leverkusen vs. Arsenal y más tarde sigue el turno del PSG vs. Chelsea, del Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa y finalmente del Real Madrid vs. Manchester City.

    En el Clásico Mundial de Beisbol, México buscará avanzar a los Cuartos de Final cuando enfrente a Italia en su último encuentro de la primera fase.

    Ya en la tarde noche en el torneo de Concacaf los juegos serán: Nashville vs. Inter Miami, LA Galaxy vs. Mount Pleasant y San Diego vs. Toluca.

    Partidos de hoy miércoles 11 de marzo de 2026

    UEFA Champions League
    Bayer Leverkusen vs. Arsenal - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    PSG vs. Chelsea - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en ViX.

    Real Madrid vs. Manchester City - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en DAZN.

    Clásico Mundial Beisbol
    Italia vs. México - El partido arranca a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9.

    Concacaf Champions Cup
    Nashville vs. Inter Miami - El partido arranca a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    LA Galaxy vs. Mount Pleasant - El partido arranca a las 7:36 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:36 pm ET, a las 8:36 pm CT y a las 6:36 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    San Diego vs. Toluca - El partido arranca a las 9:36 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:36 pm ET, a las 10:36 pm CT y a las 8:36 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Video Caixinha postula a Paulinho para reemplazar a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal
