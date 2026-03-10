Futbol Araujo y su desenfrenado festejo tras el triunfo del Celtic sobre Rangers El defensor mexicano se ha adaptado de gran manera a Escocia no solo en el futbol sino también en la fiesta.

Por: Omar Carrillo

Video Julián Araujo se engancha con fan tras el pleito en el Rangers vs. Celtic

Lo de Julián Araujo con el Celtic hay que verlo. El defensa mexicano parece que hubiera nacido y crecido en el club, se ha adaptado de gran manera a solo unas semana de su arribo al histórico club de Glasgow. Incluso en la fiesta.

Y es que la cuenta de The Parkhead Faithful de X subió un pequeño video de la fiesta posterior del club tras vencer en penales al Rangers en la Copa y, claro el exjugador del FC Barcelona es el protagonista.

Se le ve colgando de un tubo, descolgarse de este y finalmente brincar, y bailar al ritmo que le pongan. El mensaje que acompaña a las imágenes es por demás significativa.

" De ninguna manera podemos permitir que Julián Araujo regrese a Bournemouth. 💚🤣", se lee.

Por si fuera poco, la cuenta que se denomina, "el hogar de todo lo relacionado con el Celtic FC" envió el lunes otro mensaje con otro llamativo escrito con una foto del mexicano festejando en el campo a todo pulmón.

"Creo que podemos afirmar con seguridad que, si bien este grupo de jugadores no siempre es el más atractivo en cuanto a su futbol ofensivo y potente, una cosa está absolutamente clara: se apoyan mutuamente. Luchan por el club, luchan por su escudo y realmente aman a este club. Eso es lo que me encanta ver. Si ganamos el doblete este año, juro que me tatuaré a Araujo. Lo adoro y lo disfrutaré toda la vida" se lee.

Hay que recordar que Julián ha tenido algunos actos significativos no solo en la cancha con su entrega y futbol, si no fuera de ella. Por ejemplo, el 15 de febrero, saltó a las gradas del estadio para festejar con los fans su gol ante el Kilmarnock que representó la victoria 3-2.

Y tras el pase a Cuartos de Final de la Copa de Escocia, mientras la afición rival y propia invadía el campo del Rangers, Araujo corrió a las gradas donde festejaba su afición para celebrar con ellos. Después, en el camino al túnel en medio de los insultos locales, sacó la lengua a los seguidores locales, mientras les enseñaba el escudo del Celtic que portaba en el pecho.

Se espera que ahora que es titular, Julián entre en la convocatoria de Javier Aguirre para la fecha FIFA para los juegos ante Portugal y Bélgica del 18 y 21 de marzo próximos, respectivamente.