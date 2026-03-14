Futbol Finalissima 2026 entre España y Argentina a un paso de ser cancelada Desde Europa aseguran que no se llegó a ningún acuerdo entre ambas partes y solo falta hacerlo oficial.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video La Finalissima entre España y Argentina a un paso de ser cancelada

Argentina y España no han conseguido ponerse de acuerdo en la sede donde se debería disputar la Finalissima entre ambas selecciones, y desde Europa ya la dan por cancelada.

Luego del rechazo de la AFA y de la Conmebol de jugar el encuentro en el Santiago Bernanéu de España, y de que exigieran, como estaba acordado, un campo neutral, El Chiringuito de España dio a conocer que tras dos reuniones el viernes y una más este sábado fue imposible llegar a un acuerdo.

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"Está culminando la tercera y definitiva (reunión) ya la información que me llega a mí es que la Finalissima va camino a suspenderse. Se oficializa en las próximas horas, faltan detalles para que la UEFA y la Conmebol comuniquen que no hay Finalissima. Que no se disputará el Argentina vs. España el 27 de marzo", explicaron en el popular programa.

Y es que tras el rechazo desde Sudamérica de ocupar el estadio en Madrid y de la imposibilidad de que fuera en Doha, por la guerra, se barajaron distintas opciones como duelos de ida y vuelta en los dos países o que se trasladara el encuentro a un campo neutral europeo, pero no se consiguió, finalmente otra sede.

"Esperamos la confirmación oficial (de la suspensión). Argentina desechó desde el jueves, la casi imposición que se hizo de la UEFA y la Federación Española de que se juegue en el Bernabéu porque no se había respetado un pacto anterior que el partido se juegue en un campo neutral. No se consiguió ninguna otra ede en Europa", explicaron en el citado programa.

Se esperaba que para este fin de semana las partes involucradas llegaran a un acuerdo, pero finalmente todo indica que eso no será así y no se jugará el duelo entre el campeón de la Conmebol, también campeón del mundo, y el monarca de la UEFA. Al menos que ocurra algo extraordinario.