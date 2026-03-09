Futbol Un grupo de futbolistas de Irán desertan en la Copa Asiática Femenina en Australia El grupo de futbolistas se escaparon tras completar sus encuentros de la competencia en Australia.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video México brinda ayuda a selección de Irak rumbo al Repechaje al Mundial 2026

Luego de mucha polémica y tras muchos días de presión, cinco jugadoras de la selección de Irán que participaban en la Copa Asiática 2026 en Australia desertaron asegura este lunes el diario The Athletic del The New York Times.

La publicación explica que las futbolistas están siendo atendidas en una "casa segura" operada por la policía federal australiana.

PUBLICIDAD

Y citando a fuentes anónimas por el peligro que enfrenta el equipo, pero con conocimiento directo del evento, dicen que todo ocurrió tras el partido ante Filipinas, el último del conjunto iraní de la fase de grupos y de la competencia, porque no sumaron ningún punto.

La policía asistió a las cinco futbolistas a salir de su hotel de concentración, el lunes por la noche hora local mencionó la publicación.

El conjunto iraní no cantó su himno durante su partido de presentación en la competencia ante Corea del Sur, en el marco del confilcto bélico en su país, y diversas voces las acusaron de traición desde el interior del mismo porque interpretaron el gesto como una forma de distanciarse del régimen.

En su segundo y tercer duelos, ante Australia y Filipinas sí lo cantaron e incluso ante las de Oceanía hicieron un saludo militar presionadas, al parecer, desde el gobierno.

Diversas organizaciones han mostrado su preocupación por las integrantes del equipo en pleno como FIPPro y su presidente para Asia y Oceanía, Beau Busch, ha mencionado que no han podido comunicarse con ellas.

"Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", dijo Bush al canal público australiano ABC.