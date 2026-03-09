    Futbol

    Un grupo de futbolistas de Irán desertan en la Copa Asiática Femenina en Australia

    El grupo de futbolistas se escaparon tras completar sus encuentros de la competencia en Australia.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video México brinda ayuda a selección de Irak rumbo al Repechaje al Mundial 2026

    Luego de mucha polémica y tras muchos días de presión, cinco jugadoras de la selección de Irán que participaban en la Copa Asiática 2026 en Australia desertaron asegura este lunes el diario The Athletic del The New York Times.

    La publicación explica que las futbolistas están siendo atendidas en una "casa segura" operada por la policía federal australiana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Final de Campeonato Mineiro de Brasil termina en batalla campal y 23 expulsados
    1 mins

    Final de Campeonato Mineiro de Brasil termina en batalla campal y 23 expulsados

    Fútbol
    Un día en la vida con Rafael Márquez
    2:01

    Un día en la vida con Rafael Márquez

    Fútbol
    Partidos 9 de marzo: Mexicanos en el exterior y Clásico Mundial
    1 mins

    Partidos 9 de marzo: Mexicanos en el exterior y Clásico Mundial

    Fútbol
    AEL y Memo Ochoa reciben dos goles en dos minutos y caen en Chipre
    1 mins

    AEL y Memo Ochoa reciben dos goles en dos minutos y caen en Chipre

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 8 de marzo: México busca segunda victoria en el Clásico Mundial
    1 mins

    Partidos hoy domingo 8 de marzo: México busca segunda victoria en el Clásico Mundial

    Fútbol
    ¡Se salva México! Esthefanny Barrera se queda con el esférico
    1:41

    ¡Se salva México! Esthefanny Barrera se queda con el esférico

    Fútbol
    AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima
    1 mins

    AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima

    Fútbol
    Frente a Frente con Franco Colapinto
    2:25

    Frente a Frente con Franco Colapinto

    Fútbol
    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer
    3:01

    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer

    Fútbol
    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver
    3:22

    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver

    Fútbol

    Y citando a fuentes anónimas por el peligro que enfrenta el equipo, pero con conocimiento directo del evento, dicen que todo ocurrió tras el partido ante Filipinas, el último del conjunto iraní de la fase de grupos y de la competencia, porque no sumaron ningún punto.

    La policía asistió a las cinco futbolistas a salir de su hotel de concentración, el lunes por la noche hora local mencionó la publicación.

    El conjunto iraní no cantó su himno durante su partido de presentación en la competencia ante Corea del Sur, en el marco del confilcto bélico en su país, y diversas voces las acusaron de traición desde el interior del mismo porque interpretaron el gesto como una forma de distanciarse del régimen.

    En su segundo y tercer duelos, ante Australia y Filipinas sí lo cantaron e incluso ante las de Oceanía hicieron un saludo militar presionadas, al parecer, desde el gobierno.

    Diversas organizaciones han mostrado su preocupación por las integrantes del equipo en pleno como FIPPro y su presidente para Asia y Oceanía, Beau Busch, ha mencionado que no han podido comunicarse con ellas.

    "Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", dijo Bush al canal público australiano ABC.

    Video Niños en Irán queman playeras de Messi tras reunión en la Casa Blanca
    Relacionados:
    FutbolIrán

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX