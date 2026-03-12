Partidos del 12 de marzo: UEFA Europa League y Concacaf Champions Cup
Continúa la actividad de media semana con encuentros emocionantes en todos los frentes del planeta futbol.
El balompié no se detiene y para este jueves 12 de marzo del 2026 nos tiene reservados duelos harto interesantes en todos los frentes como en la Europa League, la Champions Cup y la Liga MX Femenil. Así como las prácticas libres del GP de China de la F1.
Arrancamos con el torneo de la UEFA y los duelos: Bologna vs. Roma, Panathinaikos vs. Betis, de Álvaro Fidalgo. Más tarde, seguimos con el Nottingham Forest vs. Midtjylland.
En Conference League, el AZ, de Mateo Chávez, enfrentará al Sparta Praga y el Celje jugará ante el AEK, de Orbelín Pineda. En la Liga MX Femenil sobresalen el Cruz Azul vs. Necaxa y el Toluca vs. Pumas.
En la Concacaf Champions League los duelos son: Cincinnati vs. Tigres y Whitecaps vs. Sounders.
Finalmente, en la F1, Sergio Pérez y Cadillac Team entran en acción en la prácticas libre del Gran Premio de China.
Partidos del jueves 12 de marzo del 2026
Europa League
Bologna vs. Roma - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN. tudn.com y app de TUDN.
Panathinaikos vs. Betis - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.
Nottingham Forest vs. Midtjylland - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX, UniMás y TUDN.
Conference League
AZ vs. Sparta Praga - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.
Celje vs. AEK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX.
Liga MX Femenil
Cruz Azul vs. Necaxa - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 5:45 pm ET, a las 4:45 pm CT y a las 2:45 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.
Toluca vs. Pumas - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.
Concacaf Champions Cup
Cincinnati vs. Tigres - El partido inicia a las 6:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Whitecaps vs. Sounders - El partido inicia a las 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Fórmula 1
Práctica Libre 1 GP China - Inician a las a las 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT.