    Futbol

    Partidos del 12 de marzo: UEFA Europa League y Concacaf Champions Cup

    Continúa la actividad de media semana con encuentros emocionantes en todos los frentes del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
    El balompié no se detiene y para este jueves 12 de marzo del 2026 nos tiene reservados duelos harto interesantes en todos los frentes como en la Europa League, la Champions Cup y la Liga MX Femenil. Así como las prácticas libres del GP de China de la F1.

    Arrancamos con el torneo de la UEFA y los duelos: Bologna vs. Roma, Panathinaikos vs. Betis, de Álvaro Fidalgo. Más tarde, seguimos con el Nottingham Forest vs. Midtjylland.

    En Conference League, el AZ, de Mateo Chávez, enfrentará al Sparta Praga y el Celje jugará ante el AEK, de Orbelín Pineda. En la Liga MX Femenil sobresalen el Cruz Azul vs. Necaxa y el Toluca vs. Pumas.

    En la Concacaf Champions League los duelos son: Cincinnati vs. Tigres y Whitecaps vs. Sounders.

    Finalmente, en la F1, Sergio Pérez y Cadillac Team entran en acción en la prácticas libre del Gran Premio de China.

    Partidos del jueves 12 de marzo del 2026

    Europa League
    Bologna vs. Roma - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN. tudn.com y app de TUDN.

    Panathinaikos vs. Betis - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    Nottingham Forest vs. Midtjylland - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX, UniMás y TUDN.

    Conference League
    AZ vs. Sparta Praga - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Celje vs. AEK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX.

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul vs. Necaxa - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 5:45 pm ET, a las 4:45 pm CT y a las 2:45 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    Toluca vs. Pumas - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    Concacaf Champions Cup
    Cincinnati vs. Tigres - El partido inicia a las 6:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Whitecaps vs. Sounders - El partido inicia a las 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Fórmula 1
    Práctica Libre 1 GP China - Inician a las a las 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT.

