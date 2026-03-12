Futbol Partidos del 12 de marzo: UEFA Europa League y Concacaf Champions Cup Continúa la actividad de media semana con encuentros emocionantes en todos los frentes del planeta futbol.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Gignac sigue rompiendo marcas con su gol ante Monterrey en el Clásico Regio

El balompié no se detiene y para este jueves 12 de marzo del 2026 nos tiene reservados duelos harto interesantes en todos los frentes como en la Europa League, la Champions Cup y la Liga MX Femenil. Así como las prácticas libres del GP de China de la F1.

Arrancamos con el torneo de la UEFA y los duelos: Bologna vs. Roma, Panathinaikos vs. Betis, de Álvaro Fidalgo. Más tarde, seguimos con el Nottingham Forest vs. Midtjylland.

PUBLICIDAD

En Conference League, el AZ, de Mateo Chávez, enfrentará al Sparta Praga y el Celje jugará ante el AEK, de Orbelín Pineda. En la Liga MX Femenil sobresalen el Cruz Azul vs. Necaxa y el Toluca vs. Pumas.

En la Concacaf Champions League los duelos son: Cincinnati vs. Tigres y Whitecaps vs. Sounders.

Finalmente, en la F1, Sergio Pérez y Cadillac Team entran en acción en la prácticas libre del Gran Premio de China.

Partidos del jueves 12 de marzo del 2026

Europa League

Bologna vs. Roma - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN. tudn.com y app de TUDN.

Panathinaikos vs. Betis - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

Nottingham Forest vs. Midtjylland - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX, UniMás y TUDN.

Conference League

AZ vs. Sparta Praga - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

PUBLICIDAD

Celje vs. AEK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través ViX.

Liga MX Femenil

Cruz Azul vs. Necaxa - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 5:45 pm ET, a las 4:45 pm CT y a las 2:45 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

Toluca vs. Pumas - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

Concacaf Champions Cup

Cincinnati vs. Tigres - El partido inicia a las 6:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Whitecaps vs. Sounders - El partido inicia a las 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Fórmula 1

Práctica Libre 1 GP China - Inician a las a las 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT.

PUBLICIDAD