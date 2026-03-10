Partidos del 10 de marzo: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup
La actividad futbolística de media semana alrededor del planeta nos tiene reservados encuentros de alto calibre.
El balón nunca se detiene y la actividad futbolística de mitad de semana nos tiene reservados duelos de alto calibre como en la Champions League y la Champions Cup.
En el torneo de la UEFA, se juegan los partidos de ida de los Octavos de Final y arrancamos con el Galatasaray vs. Liverpool. Más tarde se completa la jornada con el Newcastle vs. Barcelona, Atalanta vs. Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs. Tottenham.
En la tarde-noche, también en la competencia de la Concacaf se juega la misma instancia e inician con Philadelphia vs. América, para dar paso al Monterrey vs. Cruz Azul y cerrar con el LAFC vs. Alajuelense.
Partidos del martes 10 de marzo del 2026
UEFA Champions League
Galatasaray vs. Liverpool - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Newcastle vs. Barcelona - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Atalanta vs. Bayern Múnich - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.
Atlético de Madrid vs. Tottenham - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.
Concacaf Champions Cup
Philadelphia vs. América - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a la 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Monterrey vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a la 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
LAFC vs. Alajuelense - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a la 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
