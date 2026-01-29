Futbol Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX El inicio del fin de semana nos tiene reservados interesantes encuentros en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Pumas mueve el mercado! La baja inesperada que se va al extranjero

El inicio del fin de semana nos tiene reservados espectaculares partidos a lo largo y ancho del planeta futbol como los de los mexicanos en el exterior y los de la Liga MX.

Pero arrancamos temprano con los sorteos de los playoffs de la Champions League y la Europa League. A continuación, brincamos a Arabia Saudita en donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo visitará al Al-Kholood.

PUBLICIDAD

De ahí, vamos a la Eerste Divisie, de Países Bajos, donde Daniel Lajud y el Roda JC enfrentarán al Almere y el Dordrecht de Stephano Carrillo al Vitesse. En Italia, el Genoa de Johan Vásquez jugará ante la Lazio.

Finalmente, en la Liga MX, abren la Jornada 4 los juegos Puebla vs. Toluca, Pumas vs. Santos y FC Juárez vs. Cruz Azul.

Partidos de hoy viernes 30 de enero de 2025

UEFA Champions League

- Sorteo ronda de playoffs - El sorteo inicia a las 5:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 am ET, a las 5:00 am CT y a las 3:00 am PT.

UEFA Europa League

- Sorteo ronda de playoffs - El sorteo inicia a las 6:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 am ET, a las 6:00 am CT y a las 4:00 am PT.

Liga de Arabia Saudita

- Al-Kholood vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 am ET, a las 11:30 pm CT y a las 9:30 am PT.

Eerste Divisie

- Almere vs. Roda JC - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Vitesse vs. Dordrecht - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Serie A

- Lazio vs. Genoa - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

PUBLICIDAD

Liga MX Femenil

- Toluca vs. Juárez - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

Liga MX

- Puebla vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Pumas vs. Santos - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- FC Juárez vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.