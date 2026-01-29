    Futbol

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    El inicio del fin de semana nos tiene reservados interesantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Video ¡Pumas mueve el mercado! La baja inesperada que se va al extranjero

    El inicio del fin de semana nos tiene reservados espectaculares partidos a lo largo y ancho del planeta futbol como los de los mexicanos en el exterior y los de la Liga MX.

    Pero arrancamos temprano con los sorteos de los playoffs de la Champions League y la Europa League. A continuación, brincamos a Arabia Saudita en donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo visitará al Al-Kholood.

    De ahí, vamos a la Eerste Divisie, de Países Bajos, donde Daniel Lajud y el Roda JC enfrentarán al Almere y el Dordrecht de Stephano Carrillo al Vitesse. En Italia, el Genoa de Johan Vásquez jugará ante la Lazio.

    Finalmente, en la Liga MX, abren la Jornada 4 los juegos Puebla vs. Toluca, Pumas vs. Santos y FC Juárez vs. Cruz Azul.

    Partidos de hoy viernes 30 de enero de 2025

    UEFA Champions League
    - Sorteo ronda de playoffs - El sorteo inicia a las 5:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 am ET, a las 5:00 am CT y a las 3:00 am PT.

    UEFA Europa League
    - Sorteo ronda de playoffs - El sorteo inicia a las 6:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 am ET, a las 6:00 am CT y a las 4:00 am PT.

    Liga de Arabia Saudita
    - Al-Kholood vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 am ET, a las 11:30 pm CT y a las 9:30 am PT.

    Eerste Divisie
    - Almere vs. Roda JC - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Vitesse vs. Dordrecht - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Serie A
    - Lazio vs. Genoa - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    Liga MX Femenil
    - Toluca vs. Juárez - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

    Liga MX
    - Puebla vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Pumas vs. Santos - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - FC Juárez vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

    Partidos del 29 de enero
    Partidos del 28 de enero
    Partidos del 27 de enero
    Partidos del 26 de enero
    Partidos del 25 de enero

