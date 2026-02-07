    Liga MX

    Partidos hoy sábado 7 de febrero: Se juega la jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX

    Se juega otra fecha en la Liga MX; mexicanos ven acción en Europa.

    Por:Juan Regis
    Video Efraín Juárez no tiene riesgo en Pumas, aunque este panorama lo haría


    Este sábado 7 de febrero de 2026 regresa la actividad del Clausura 2026 de Liga MX y actividad de jugadores mexicanos en sus respectivos clubes del futbol de Europa.

    La Jornada 5 del futbol mexicano arranca en Querétaro y cerrará en la Ciudad de México con el América vs. Monterrey. Sin embargo, también destaca el juego entre Toluca y Cruz Azul, y Atlas vs. Pumas.

    En las ligas europeas, Raúl Jiménez busca mantener su racha goleadora en la Premier League mientras que Johan Vásquez quiere otra victoria con Genoa en la Serie A.

    PARTIDOS HOY SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2026

    Liga MX, Clausura 2025 Jornada 5

    • Querétaro vs. León

    5pm México, 6pm ET

    • Toluca vs. Cruz Azul

    5pm México, 6pm ET

    • Atlas vs. Pumas

    7pm México, 8pm ET

    • Pachuca vs. Juárez

    7pm México, 8pm ET

    • América vs. Monterrey

    9pm México, 10pm ET

    Premier League

    • Fulham vs. Everton
    9am centro de México, 10am ET

    La Liga

    • Barcelona vs. Mallorca

    9:15am México, 10:15am ET

    Serie A

    • Genoa vs. Napoli

