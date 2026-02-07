Liga MX Partidos hoy sábado 7 de febrero: Se juega la jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX Se juega otra fecha en la Liga MX; mexicanos ven acción en Europa.

Este sábado 7 de febrero de 2026 regresa la actividad del Clausura 2026 de Liga MX y actividad de jugadores mexicanos en sus respectivos clubes del futbol de Europa.

La Jornada 5 del futbol mexicano arranca en Querétaro y cerrará en la Ciudad de México con el América vs. Monterrey. Sin embargo, también destaca el juego entre Toluca y Cruz Azul, y Atlas vs. Pumas.

En las ligas europeas, Raúl Jiménez busca mantener su racha goleadora en la Premier League mientras que Johan Vásquez quiere otra victoria con Genoa en la Serie A.

PARTIDOS HOY SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2026

Liga MX, Clausura 2025 Jornada 5

Querétaro vs. León

5pm México, 6pm ET



Toluca vs. Cruz Azul

5pm México, 6pm ET



Atlas vs. Pumas

7pm México, 8pm ET



Pachuca vs. Juárez

7pm México, 8pm ET



América vs. Monterrey

9pm México, 10pm ET



Premier League

Fulham vs. Everton

9am centro de México, 10am ET



La Liga

Barcelona vs. Mallorca

9:15am México, 10:15am ET



Serie A