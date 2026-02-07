Partidos hoy sábado 7 de febrero: Se juega la jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX
Se juega otra fecha en la Liga MX; mexicanos ven acción en Europa.
Este sábado 7 de febrero de 2026 regresa la actividad del Clausura 2026 de Liga MX y actividad de jugadores mexicanos en sus respectivos clubes del futbol de Europa.
La Jornada 5 del futbol mexicano arranca en Querétaro y cerrará en la Ciudad de México con el América vs. Monterrey. Sin embargo, también destaca el juego entre Toluca y Cruz Azul, y Atlas vs. Pumas.
En las ligas europeas, Raúl Jiménez busca mantener su racha goleadora en la Premier League mientras que Johan Vásquez quiere otra victoria con Genoa en la Serie A.
PARTIDOS HOY SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2026
Liga MX, Clausura 2025 Jornada 5
- Querétaro vs. León
5pm México, 6pm ET
- Toluca vs. Cruz Azul
5pm México, 6pm ET
- Atlas vs. Pumas
7pm México, 8pm ET
- Pachuca vs. Juárez
7pm México, 8pm ET
- América vs. Monterrey
9pm México, 10pm ET
Premier League
- Fulham vs. Everton
9am centro de México, 10am ET
La Liga
- Barcelona vs. Mallorca
9:15am México, 10:15am ET
Serie A
- Genoa vs. Napoli
11am México, 12pm ET Partidos del 6 de febrero de 2026
