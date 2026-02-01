Partidos de hoy 1 de febrero: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el extranjero
Finaliza la J4 del Clausura con el Querétaro vs. Pachuca; en la Femenil se juega el Clásico Capitalino América vs. Pumas.
Comienza un nuevo mes y lo hace intensa actividad futbolística en el Viejo Continente y en México con partidos en al Liga MX y la Liga MX Femenil.
En la Liga de España, Real Madrid recibe la vista del Rayo Vallecano, partido arranca a las 7:00 horas, 8:00 en el Este y 5:00 AM en el Pacífico, mientras que en Escocia el mexicano Julián Araujo puede ver actividad cuando el Celtic se enfrente al Falkirk.
En la Premier League, Manchester United jugará ante el Fulham de Raúl Jiménez. En Grecia, el AEK Atenas de Orbelín Pineda enfrenta al Olympiacos y en Chipre Guillermo Ochoa será protagonista en el duelo AEL vs. Aris Limassol.
Partidos de hoy domingo 1 de febrero de 2026
Liga MX
- Querétaro vs. Pachuca: El juego comienza a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
Sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN para Estados Unidos. Liga MX Femenil
- América vs. Pumas: El juego comienza a las 12:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 13:00 horas tiempo del Este, 12:00 horas tiempo del Centro y 9:00 horas tiempo del Pacífico. Podrás verlo en México y Estados Unidos por TUDN.