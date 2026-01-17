    Liga MX

    Corona despierta el corazón del Mundial 2026: Monterrey se convierte en el primer latido del Extra mexicano

    Durante el Juego de Leyendas, Corona encendió esa emoción con una pieza que conecta generaciones y toca fibras que solo el fútbol despierta.

    Por:Juan Regis
    Juego de Leyendas
    Juego de Leyendas
    Imagen Corona

    Hay momentos en los que un país entero respira al mismo tiempo. Eso pasó en Monterrey, cuando Corona presentó el primer adelanto de su campaña rumbo al Mundial 2026. No fue solo un teaser. Fue un recordatorio de algo que llevamos dentro: el Extra que hace a México único ante el mundo.

    Ese Extra no se puede explicar del todo. Se siente. Está en la piel cuando escuchamos un “¡México!” retumbar en un estadio. En la fuerza con la que la afición canta aun cuando el marcador no acompaña. En esa ola que nace espontánea, que recorre tribunas y que parece decir: aquí estamos, juntos, siempre.

    Durante el Juego de Leyendas, Corona encendió esa emoción con una pieza que conecta generaciones y toca fibras que solo el fútbol despierta. Habla de la afición que nunca se rinde, de la que se levanta después de cualquier golpe, de la que siempre quiere un poco más. Porque así somos: resilientes, ruidosos, apasionados… orgullosamente mexicanos.

    Monterrey será uno de los escenarios donde esa pasión se va a multiplicar. Millones llegarán a vivir el Mundial, pero lo que realmente los hará sentir en casa será la gente: los fans que convierten cada partido en fiesta, los que celebran con alma, los que muestran lo mejor de México sin necesidad de palabras.

    El teaser es apenas un destello de lo que viene. Una invitación a mirar hacia adelante con emoción, a reconocer que este Mundial no empieza cuando ruede el balón… empieza ahora, en cada persona que se prepara para mostrarle al mundo quiénes somos.

    Porque este 2026 no será solo un torneo: será el momento en el que México comparta su corazón. Y ese corazón late con Extra.

    #ElExtraDeMéxicoEsMundial #CoronaFIFAWC26

