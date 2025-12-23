Futbol Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro 'Chiquimarco' deberá presentarse en el Reclusorio Norte al cambiar su situación jurídica.

Video Chiquimarco a prisión: Las razones que tienen al éxarbitro casi en la cárcel

Marco 'N', exárbitro profesional, deberá enfrentar la prisión preventiva en el caso de violencia familiar en el cual está involucrado desde hace unos años.

Un juez dictó la prisión preventiva para el mejor conocido como 'Chiquimarco', quien deberá presentarse en el Reclusorio Norte a más tardar el próximo viernes 26 de diciembre.

Todo parece indicar que el motivo de que se cambiara la situación jurídica de Marco Antonio Rodríguez viene por parte de la víctima en este caso que inició en 2023.

En caso de que Marco Antonio Rodríguez no se presente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en la fecha acordada, se girará una orden de aprehensión.