Futbol Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce



El primer lunes de febrero del 2026 tiene actividad deportiva en varios rincones del planeta. En primera instancia en Arabia Saudita Al Riyadh enfrenta a Al-Nassr, donde Cristiano Ronaldo podría seguir con su racha goleadora. El compromiso arranca a las 9:15 AM hora del Centro de México, 10:15 en el Este, 7:15 en el Pacífico.

En Turquía, Kocaelispor se mide a Fenerbahçe, Edson Álvarez podría ver actividad si deja atrás las molestias físicas. El partido arranca a las 11:00 AM hora del Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico.

Partidos de hoy lunes 2 de febrero del 2025

Serie A Udinese vs Roma el silbatazo inicial es a las 1:45 PM hora del Centro de México, 2:45 PM hora del Este y 11:15 AM hora del Pacífico.