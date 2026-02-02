    Futbol

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    En Arabia CR7 buscará seguir con su racha goleadora con el Al-Nassar; Edson Álvarez podría ver actividad en Turquía.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Revelan video de CR7 que enciende las alarmas rumbo al Mundial

    El primer lunes de febrero del 2026 tiene actividad deportiva en varios rincones del planeta. En primera instancia en Arabia Saudita Al Riyadh enfrenta a Al-Nassr, donde Cristiano Ronaldo podría seguir con su racha goleadora. El compromiso arranca a las 9:15 AM hora del Centro de México, 10:15 en el Este, 7:15 en el Pacífico.

    Más sobre Futbol

    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos
    1 mins

    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos

    Fútbol
    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal
    1 mins

    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal

    Fútbol
    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Fútbol
    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona
    1 mins

    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona

    Fútbol
    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones
    2 mins

    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones

    Fútbol
    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco
    1 mins

    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica
    1 mins

    Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica

    Fútbol
    Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes
    2 mins

    Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes

    Fútbol
    Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas
    2 mins

    Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas

    Fútbol
    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa
    1 mins

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa

    Fútbol

    En Turquía, Kocaelispor se mide a Fenerbahçe, Edson Álvarez podría ver actividad si deja atrás las molestias físicas. El partido arranca a las 11:00 AM hora del Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico.

    PUBLICIDAD

    Partidos de hoy lunes 2 de febrero del 2025

    Serie A Udinese vs Roma el silbatazo inicial es a las 1:45 PM hora del Centro de México, 2:45 PM hora del Este y 11:15 AM hora del Pacífico.

    LaLiga Mallorca vs Sevilla inicia a las 14:00 en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

    Relacionados:
    FutbolLaLigaEdson ÁlvarezCristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX