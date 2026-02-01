Liga MX Allan Saint-Maximin regresará al futbol francés tras repentina salida del América El atacante no perdió el tiempo y jugaría en un grande de la Ligue 1.

Después de su repentina salida del América, Allan Saint- Maximin ya habría encontrado nuevo equipo en el futbol europeo.

De acuerdo con información del medio francés, Le’Equipe, el ex jugador de las Águilas regresará al futbol francés para defender la playera de Lens, equipo que se mantiene en la segunda posición de la Ligue 1 por detrás del PSG.

Maximin llegaría a Francia en las próximas horas luego de denuncia racismo y despedirse del América con emotivo mensaje, para firmar con el equipo que pelea el título y un lugar en la próxima Champions League.

En la Ligue 1 Allan Saint-Maximin ha jugado para el Saint-Étienne, equipo con el debutó, para luego pasar por el Bastia, Mónaco y el Niza.

Además, jugó en equipos como Hannover 96, Newcastle, Al-Ahli, Fenerbahçe antes de llegar al cuadro del América en donde llegó como figura pero poco puedo hacer en un torneo en la Liga MX.

Ahora el francés buscará retomar su nivel en el Lens que pelea en esta temporada con el PSG.