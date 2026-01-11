Liga MX Partidos del 11 de enero: Liga MX, Supercopa España y NFL La actividad deportiva de este domingo nos depara emocionantes encuentros en todos los frentes.

La actividad deportiva de este domingo 11 de enero del 2026 nos depara emocionantes encuentros en los distintos frentes como los mexicanos en el exterior la Liga MX y la NFL.

Inicia el día en Países Bajos en la Eerste Divisie cuando el Roda JC de Daniel Lajud enfrente al VVV-Venlo, más tarde Orbelín Pineda y el AEK enfrentan al Aris en la Liga de Grecia.

También se juega la Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

En la NFL continúan los partidos de comodines y se celebrarán el Bills vs. Jaguars, el 49ers vs. Eagles y finalmente el Chargers vs. Patriots.

Finalmente, la Liga MX cierra la Jornada 1 con los juegos entre Pumas y Querétaro, y Atlético de San Luis vs. Tigres.

Partidos de hoy domingo 11 de enero del 2025

Eerste Divisie

- Roda JC vs. VVV-Venlo - El partido inicia a las 5:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:15 am ET, a las 5:15 am CT y a las 3:15 am PT.

Liga Grecia

- Aris vs. AEK - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Supercopa de España

- Barcelona vs. Real Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Juegos de Comodines NFL

- Bills vs. Jaguars - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

- 49ers vs. Eagles - El partido inicia a las 3:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a la 3:30 pm CT y a la 1:30 am PT.El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

- Chargers vs. Patriots - El partido inicia a las 7:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a la 7:15 pm CT y a las 5:15 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

Liga MX

- Pumas vs. Querétaro - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras en México por TUDN, Las Estrellas y ViX.

- Atlético de San Luis vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.