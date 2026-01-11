    Liga MX

    Partidos del 11 de enero: Liga MX, Supercopa España y NFL

    La actividad deportiva de este domingo nos depara emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el partido Pumas vs. Querétaro de la Fecha 1 del Clausura 2026

    La actividad deportiva de este domingo 11 de enero del 2026 nos depara emocionantes encuentros en los distintos frentes como los mexicanos en el exterior la Liga MX y la NFL.

    Inicia el día en Países Bajos en la Eerste Divisie cuando el Roda JC de Daniel Lajud enfrente al VVV-Venlo, más tarde Orbelín Pineda y el AEK enfrentan al Aris en la Liga de Grecia.

    PUBLICIDAD

    También se juega la Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

    En la NFL continúan los partidos de comodines y se celebrarán el Bills vs. Jaguars, el 49ers vs. Eagles y finalmente el Chargers vs. Patriots.

    Más sobre Liga MX

    Partidos de hoy 10 de enero del 2026: Liga MX y mexicanos en Europa
    3 mins

    Partidos de hoy 10 de enero del 2026: Liga MX y mexicanos en Europa

    Fútbol
    Exfigura de Tigres cumple su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi
    1 mins

    Exfigura de Tigres cumple su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi

    Fútbol
    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro
    1 mins

    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro

    Fútbol
    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL
    1 mins

    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL

    Fútbol
    Partidos del jueves 11 de diciembre: Final Liga MX y UEFA Europa League
    2 mins

    Partidos del jueves 11 de diciembre: Final Liga MX y UEFA Europa League

    Fútbol
    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025
    1 mins

    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025

    Fútbol
    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!
    74 Historias
    Liveblog

    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!

    Fútbol
    DT del Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul y lanza advertencia
    1 mins

    DT del Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul y lanza advertencia

    Fútbol
    Larcamón responde a la presión y favoritismo de Flamengo vs. Cruz Azul
    1 mins

    Larcamón responde a la presión y favoritismo de Flamengo vs. Cruz Azul

    Fútbol
    Partidos de hoy 3 de diciembre: Semifinales Liga MX
    2 mins

    Partidos de hoy 3 de diciembre: Semifinales Liga MX

    Fútbol

    Finalmente, la Liga MX cierra la Jornada 1 con los juegos entre Pumas y Querétaro, y Atlético de San Luis vs. Tigres.

    Partidos de hoy domingo 11 de enero del 2025

    Eerste Divisie
    - Roda JC vs. VVV-Venlo - El partido inicia a las 5:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:15 am ET, a las 5:15 am CT y a las 3:15 am PT.

    Liga Grecia
    - Aris vs. AEK - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Supercopa de España
    - Barcelona vs. Real Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Juegos de Comodines NFL
    - Bills vs. Jaguars - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

    - 49ers vs. Eagles - El partido inicia a las 3:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a la 3:30 pm CT y a la 1:30 am PT.El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

    PUBLICIDAD

    - Chargers vs. Patriots - El partido inicia a las 7:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a la 7:15 pm CT y a las 5:15 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

    Liga MX
    - Pumas vs. Querétaro - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras en México por TUDN, Las Estrellas y ViX.

    - Atlético de San Luis vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de Candal 5.

    Partidos del 10 de enero
    Partidos del 9 de enero
    Partidos del 8 de enero
    Partidos del 7 de enero
    Partidos del 6 de enero

    Video Grande de la Liga MX deja con la boca abierta al abrirle las puertas a 'Chucky' Lozano
    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMTigresSupercopa EspañaReal MadridBarcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX