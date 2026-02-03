    Futbol

    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026

    Julián Quiñones buscará anotar su gol 18 de la temporada en Arabia Saudita y en Europa habrán grandes juegos.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Fidalgo rompe en llanto al escuchar que es una leyenda del América

    Este martes 3 de febrero será un día cargado de futbol con el inicio de la Concacaf Champions Cup 2026 con América, Pumas y Tigres debutando en la Primera Ronda.

    Las Águilas, que se medirán al Olimpia en Honduras, comenzarán la era post Álvaro Fidalgo que ya fue anunciado con el Betis, mientras que Allan Saint-Maximin regresó a Francia para fichar con el Lens.

    PUBLICIDAD

    En Arabia Saudita, el mexicano Julián Quiñones buscará continuar con su racha goleadora en Al-Qadisiya, con quie registra 17 goles en 15 partidos, los mismos tantos que tiene Cristiano Ronaldo.

    También habrá grandes partidos en Europa como el Arsenal vs. Chelsea, Semifinal de vuelta de la EFL cup. Mientras que Barcelona se enfrentará al Albacete por el pase a las Semifinales de la Copa del Rey.

    Partidos de este martes 3 de febrero del 2025


    Concacaf Champions Cup, Primera Ronda

    • Forge vs. Tigres | 6 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
    • Olimpia vs. América | 8 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU
    • San Diego FC vs. Pumas | 10 pm Centro de México, 11 pm ET de EEUU

    Más sobre Futbol

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio
    1 mins

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce
    1 mins

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    Fútbol
    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos
    1 mins

    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos

    Fútbol
    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal
    1 mins

    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal

    Fútbol
    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Fútbol
    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona
    1 mins

    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona

    Fútbol
    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones
    2 mins

    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones

    Fútbol
    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco
    1 mins

    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica
    1 mins

    Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica

    Fútbol
    Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes
    2 mins

    Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes

    Fútbol

    Liga de Arabia Saudita, Jornada 20

    • Al-Khaleej vs. Al-Qadisiya (Julián Quiñones) | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU

    Serie A, Jornada 23

    • Bolonia vs. Milan | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    EFL Cup, Semifinal de vuelta

    • Arsenal vs. Chelsea | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Copa del Rey, Cuartos de Final

    • Albacete vs. Barcelona | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Copa de Alemania, Cuartos de Final

    • Bayer Leverkusen vs. St. Pauli | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    Copa de Francia, Octavos de Final

    PUBLICIDAD
    • Reims vs. Le Mans | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
    • Marsella vs. Rennes | 2:10 pm Centro de México, 3:10 pm ET de EEUU

    Copa de los Países Bajos, Cuartos de Final

    • AZ Alkmaar vs. Twente | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU
    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX