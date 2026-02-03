Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026
Julián Quiñones buscará anotar su gol 18 de la temporada en Arabia Saudita y en Europa habrán grandes juegos.
Este martes 3 de febrero será un día cargado de futbol con el inicio de la Concacaf Champions Cup 2026 con América, Pumas y Tigres debutando en la Primera Ronda.
Las Águilas, que se medirán al Olimpia en Honduras, comenzarán la era post Álvaro Fidalgo que ya fue anunciado con el Betis, mientras que Allan Saint-Maximin regresó a Francia para fichar con el Lens.
En Arabia Saudita, el mexicano Julián Quiñones buscará continuar con su racha goleadora en Al-Qadisiya, con quie registra 17 goles en 15 partidos, los mismos tantos que tiene Cristiano Ronaldo.
También habrá grandes partidos en Europa como el Arsenal vs. Chelsea, Semifinal de vuelta de la EFL cup. Mientras que Barcelona se enfrentará al Albacete por el pase a las Semifinales de la Copa del Rey.
Partidos de este martes 3 de febrero del 2025
Concacaf Champions Cup, Primera Ronda
- Forge vs. Tigres | 6 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
- Olimpia vs. América | 8 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU
- San Diego FC vs. Pumas | 10 pm Centro de México, 11 pm ET de EEUU
Liga de Arabia Saudita, Jornada 20
- Al-Khaleej vs. Al-Qadisiya (Julián Quiñones) | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
Serie A, Jornada 23
- Bolonia vs. Milan | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
EFL Cup, Semifinal de vuelta
- Arsenal vs. Chelsea | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Copa del Rey, Cuartos de Final
- Albacete vs. Barcelona | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Copa de Alemania, Cuartos de Final
- Bayer Leverkusen vs. St. Pauli | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
Copa de Francia, Octavos de Final
- Reims vs. Le Mans | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
- Marsella vs. Rennes | 2:10 pm Centro de México, 3:10 pm ET de EEUU
Copa de los Países Bajos, Cuartos de Final
- AZ Alkmaar vs. Twente | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU