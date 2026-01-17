    Futbol

    Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL

    La actividad futbolística del fin de semana ya está aquí y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    El balón sigue rodando en la actividad futbolística del fin de semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes como en la Liga MX, los mexicanos en el extranjero y en la NFL.

    Abrimos actividad en LaLiga con el duelo entre el Real Madrid y el Levante, para de inmediato brincar a la Premier League con Raúl Jiménez y el Fulham que enfrentan al Leeds y luego a Grecia, donde Guillermo Ochoa y el AEL harán lo propio con el Akritas Chlorakas en Grecia.

    En la Copa Africana de Naciones tendremos el duelo por el tercer sitio entre Egipto y Nigeria para dar el salto a Bélgica donde el Cercle Brugge y Heriberto Jurado le harán los honores al Westerlo y en en Arabia el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo jugarán ante el Al-Shabab.

    Luego pasamos a la Eredivisie donde Mateo Chávez y el AZ Almaar visitarán al PEC Zwolle y en la Liga MX Femenil destaca el duelo entre América y Necaxa.

    En los Playoffs de la NFL, los duelos serán Bills vs. Broncos y 49ers vs. Seahawks.

    Finalmente, la Liga MX continúa con la Jornada 3 del Clausura 2026 con los encuentros Chivas vs. Querétaro, Necaxa vs. Atlas, Tigres vs. Toluca, Cruz Azul vs. Puebla y Tijuana vs. Atlético de San Luis.

    Partidos de hoy sábado 17 de enero del 2026

    LaLiga
    - Real Madrid vs. Levante - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 am ET, a las 7:00 am CT y a las 5:00 am PT.

    Premier League
    - Leeds vs. Fulham - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Liga Chipre
    - Akritas Chlorakas vs. AEL - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Copa Africana de Naciones
    - Egipto vs. Nigeria - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Liga Bélgica
    - Westerlo vs. Cercle Brugge - El partido inicia a las 11:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:15 am ET, a las 11:15 am CT y a las 9:15 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al-Nassr vs. Al-Shabab - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Eredivisie
    - PEC Zwolle vs. AZ - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    Liga MX Femenil
    - América vs. Necaxa - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. Este juego lo podrás ver a través de ViX tanto en México como en Estados Unidos.

    NFL Playoffs
    - Bills vs. Broncos - El partido inicia a las 3:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a la 1:30 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de Canal 5.

    - 49ers vs. Seahawks - El partido inicia a las 7:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y a las 5:15 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de Canal 5.

    Liga MX
    - Chivas vs. Querétaro - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    - Necaxa vs. Atlas - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. Este juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Tigres vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

    - Cruz Azul vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de ViX, Las Estrellas y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - T ijuana vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por VIX.


