Futbol Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL La actividad futbolística del fin de semana ya está aquí y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

El balón sigue rodando en la actividad futbolística del fin de semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes como en la Liga MX, los mexicanos en el extranjero y en la NFL.

Abrimos actividad en LaLiga con el duelo entre el Real Madrid y el Levante, para de inmediato brincar a la Premier League con Raúl Jiménez y el Fulham que enfrentan al Leeds y luego a Grecia, donde Guillermo Ochoa y el AEL harán lo propio con el Akritas Chlorakas en Grecia.

En la Copa Africana de Naciones tendremos el duelo por el tercer sitio entre Egipto y Nigeria para dar el salto a Bélgica donde el Cercle Brugge y Heriberto Jurado le harán los honores al Westerlo y en en Arabia el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo jugarán ante el Al-Shabab.

Luego pasamos a la Eredivisie donde Mateo Chávez y el AZ Almaar visitarán al PEC Zwolle y en la Liga MX Femenil destaca el duelo entre América y Necaxa.

En los Playoffs de la NFL, los duelos serán Bills vs. Broncos y 49ers vs. Seahawks.

Finalmente, la Liga MX continúa con la Jornada 3 del Clausura 2026 con los encuentros Chivas vs. Querétaro, Necaxa vs. Atlas, Tigres vs. Toluca, Cruz Azul vs. Puebla y Tijuana vs. Atlético de San Luis.

Partidos de hoy sábado 17 de enero del 2026

LaLiga

- Real Madrid vs. Levante - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 am ET, a las 7:00 am CT y a las 5:00 am PT.

Premier League

- Leeds vs. Fulham - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga Chipre

- Akritas Chlorakas vs. AEL - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Copa Africana de Naciones

- Egipto vs. Nigeria - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

Liga Bélgica

- Westerlo vs. Cercle Brugge - El partido inicia a las 11:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:15 am ET, a las 11:15 am CT y a las 9:15 am PT.

Liga de Arabia

- Al-Nassr vs. Al-Shabab - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Eredivisie

- PEC Zwolle vs. AZ - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

Liga MX Femenil

- América vs. Necaxa - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. Este juego lo podrás ver a través de ViX tanto en México como en Estados Unidos.

NFL Playoffs

- Bills vs. Broncos - El partido inicia a las 3:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a la 1:30 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de Canal 5.

- 49ers vs. Seahawks - El partido inicia a las 7:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y a las 5:15 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de Canal 5.

Liga MX

- Chivas vs. Querétaro - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

- Necaxa vs. Atlas - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. Este juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

- Tigres vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

- Cruz Azul vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de ViX, Las Estrellas y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- T ijuana vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por VIX.