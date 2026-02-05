    Futbol

    Partidos de hoy 5 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Copa del Rey

    El balón sigue girando y la actividad futbolística de media semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Video ¿Duelo de mexicanos? Así podría ser el debut de Fidalgo y Obed en España

    El balón sigue girando y la actividad de este jueves 4 de febrero del 2026 nos tiene reservada emocionantes duelos en todos los frentes como con los mexicanos en el exterior, la Copa de Italia y la Copa Libertadores.

    Abrimos con la Copa de Turquía en donde Edson Álvarez y el Fenerbahce reciben al Erzurumspor.

    De inmediato pasamos a la Copa del Rey en España y en la que podría darse el primer enfrentamiento entre Álvaro Fidalgo con el Betis ante el Atlético de Madrid de Obed Vargas.

    En la Copa Italia, el Atalanta enfrentará a la Juventus y finalmente en la Copa Libertadores, Juventud de Uruguay jugará ante Universidad Católica de Ecuador.

    Partidos de hoy jueves 5 de febrero de 2026

    Copa Turquía
    - Fenerbahce vs. Erzurumspor - El partido arranca a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Copa del Rey
    - Betis vs. Atletico de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Copa Italia
    - Atalanta vs. Juventus - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Copa Libertadores
    - Juventud vs. Universidad Católica - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

    Video Edson Álvarez supera lesión y regresa a las canchas con Fenerbahce
