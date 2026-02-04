Mexicanos en el Exterior Partidos de hoy 4 de febrero: Mexicanos en el exterior y Concacaf Champions Cup La actividad de media semana nos tiene reservada emocionantes duelos en todos los frentes alrededor del mundo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Está de regreso! Así puedes ver los partidos de mexicanos en la Concacaf Champions Cup

El planeta futbol no deja de girar y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como los mexicanos en el exterior y la Concacaf Champions Cup.

PUBLICIDAD

Iniciamos en la Copa de Chipre en donde el AEL Limassol de Memo Ochoa enfrenta al Omonia. De ahí pasamos a la liga de Escocia y deonde el Celtic de Julián Araujo se mide al Aberdeen.

Más tarde, en la Copa del Rey, el Athletic de Alex Padilla jugará ante el Valencia en España.

Por la noche, en la Concacaf Champions Cup, los duelos serán entre Xelajú vs. Monterrey y Vancouver vs. Cruz Azul.

Partidos de hoy miércoles 4 de febrero del 2026

Copa Chipre

- Omonia vs. AEL Limassol - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga Escocia

- Aberdeen vs. Celtic - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Copa del Rey

- Valencia vs. Athletic - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga MX femenil

- Toluca vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por VIX.

Concacaf Champions Cup

- Xelajú vs. Monterrey - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos por TUDN por tudn.com y el app de TUDN.

PUBLICIDAD

- Vancouver vs. Cruz Azul -El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos por TUDN por tudn.com y el app de TUDN.