Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL
La actividad del fin de semana está llena de emocionantes duelos en los distintos frentes de todo el mundo.
El balón rueda alrededor del mundo este domingo 18 de enero y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes como la Liga MX, los mexicanos en el exterior y la NFL.
La jornada se abre en Italia cuando Johan Vásquez y el Parma visiten al Parma, luego vienen el Dordrecht de Stephano Carrillo ante Waalwijk en la Eerste Divisie de Países Bajos y el Al-Qadisiya de Julián Quiñones ante el Al-Hazm en Arabia Saudita.
En Escocia, Julián Araujo y el Celtic enfrentaran al Auchinleck Talbot en Copa, en Turquía el Fenerbahce de Edson Álvarez al Alanyaspor y en Grecia el AEK de Orbelín Pineda al Panathinaikos.
En la final de la Copa Africana de Naciones, Senegal y Marruecos definirán al campeón. Mientras en los playoffs de la NFL se verán las caras, Texans vs. Patriots y Rams vs. Bears.
Finalmente en la Liga MX, cierran la Jornada 3, Pumas vs. León, Santos vs. Juárez y Pachuca vs. América.
Partidos de hoy domingo 18 de enero del 2026
Serie A
- Parma vs. Genoa - El partido inicia a las 5:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 am ET, a las 5:30 am CT y a las 3:30 am PT.
Eerste Divisie
- Waalwijk vs. Dordrecht - El partido inicia a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.
Liga Arabia
- Al-Hazm vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT.
Copa Escocia
- Auchinleck Talbot vs. Celtic - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.
Liga Turquía
- Alanyaspor vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.
Liga Grecia
- AEK vs. Panathinaikos - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
Copa Africana Naciones
- Senegal vs.Marruecos - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
NFL Playoffs
- Texans vs. Patriots - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.
- Rams vs. Bears - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 pm ET, a la 5:30 pm CT y a las 3:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.
Liga MX
- Pumas vs. León - El partido inicia a la 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México por el Canal de las Estrella, TUDN y ViX, mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
- Santos vs. Juárez - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
- Pachuca vs. América - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN.
Partidos del 17 de enero
Partidos del 16 de enero
Partidos del 15 de enero
Partidos del 14 de enero
Partidos del 13 de enero