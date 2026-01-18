    Futbol

    Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

    La actividad del fin de semana está llena de emocionantes duelos en los distintos frentes de todo el mundo.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026

    El balón rueda alrededor del mundo este domingo 18 de enero y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes como la Liga MX, los mexicanos en el exterior y la NFL.

    La jornada se abre en Italia cuando Johan Vásquez y el Parma visiten al Parma, luego vienen el Dordrecht de Stephano Carrillo ante Waalwijk en la Eerste Divisie de Países Bajos y el Al-Qadisiya de Julián Quiñones ante el Al-Hazm en Arabia Saudita.

    En Escocia, Julián Araujo y el Celtic enfrentaran al Auchinleck Talbot en Copa, en Turquía el Fenerbahce de Edson Álvarez al Alanyaspor y en Grecia el AEK de Orbelín Pineda al Panathinaikos.

    En la final de la Copa Africana de Naciones, Senegal y Marruecos definirán al campeón. Mientras en los playoffs de la NFL se verán las caras, Texans vs. Patriots y Rams vs. Bears.

    Finalmente en la Liga MX, cierran la Jornada 3, Pumas vs. León, Santos vs. Juárez y Pachuca vs. América.

    Partidos de hoy domingo 18 de enero del 2026

    Serie A
    - Parma vs. Genoa - El partido inicia a las 5:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 am ET, a las 5:30 am CT y a las 3:30 am PT.

    Eerste Divisie
    - Waalwijk vs. Dordrecht - El partido inicia a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

    Liga Arabia
    - Al-Hazm vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT.

    Copa Escocia
    - Auchinleck Talbot vs. Celtic - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Liga Turquía
    - Alanyaspor vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Liga Grecia
    - AEK vs. Panathinaikos - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Copa Africana Naciones
    - Senegal vs.Marruecos - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    NFL Playoffs
    - Texans vs. Patriots - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.

    - Rams vs. Bears - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 pm ET, a la 5:30 pm CT y a las 3:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.

    Liga MX
    - Pumas vs. León - El partido inicia a la 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en México por el Canal de las Estrella, TUDN y ViX, mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Santos vs. Juárez - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Pachuca vs. América - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN.

    Video ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026
