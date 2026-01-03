    Liga MX

    Exfigura de Tigres cumple su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi

    El mediocampista protagonizó un encuentro especial con el capitán de la Selección Argentina y actual referente del Inter Miami.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Exfigura de Tigres logra su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi

    Lucas Zelarayán, exfigura de Tigres de la Liga MX, vivió un momento inolvidable al cumplir uno de sus grandes sueños personales: conocer a Lionel Messi.

    El mediocampista argentino protagonizó un encuentro especial con el capitán de la Selección Argentina y actual referente del Inter Miami, con quien compartió una charla cercana y distendida.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro
    1 mins

    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro

    Fútbol
    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL
    1 mins

    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL

    Fútbol
    Partidos del jueves 11 de diciembre: Final Liga MX y UEFA Europa League
    2 mins

    Partidos del jueves 11 de diciembre: Final Liga MX y UEFA Europa League

    Fútbol
    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025
    1 mins

    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025

    Fútbol
    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!
    74 Historias
    Liveblog

    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!

    Fútbol
    DT del Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul y lanza advertencia
    1 mins

    DT del Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul y lanza advertencia

    Fútbol
    Larcamón responde a la presión y favoritismo de Flamengo vs. Cruz Azul
    1 mins

    Larcamón responde a la presión y favoritismo de Flamengo vs. Cruz Azul

    Fútbol
    Partidos de hoy 3 de diciembre: Semifinales Liga MX
    2 mins

    Partidos de hoy 3 de diciembre: Semifinales Liga MX

    Fútbol
    Reporte 'Peluche' desde Ciudad Universitaria
    1:02

    Reporte 'Peluche' desde Ciudad Universitaria

    Fútbol
    Partidos del jueves 27 de noviembre: Liguilla MX y torneos UEFA
    3 mins

    Partidos del jueves 27 de noviembre: Liguilla MX y torneos UEFA

    Fútbol

    El 'Chino', que dejó una huella profunda en el club universitario con seis títulos, incluidos tres campeonatos de Liga MX y tres Campeón de Campeones, utilizó sus redes sociales para reflejar el valor simbólico del cruce con el astro rosarino.

    Las imágenes del encuentro muestran un clima de respeto y admiración mutua, con Messi recibiendo un regalo y dedicándole unas palabras al futbolista cordobés, quien también brilló en el Columbus Crew de la MLS.

    Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos”, escribió Zelarayán en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con un mensaje de agradecimiento.

    Lejos del protocolo, Zelarayán aprovechó la ocasión para entregar un obsequio cargado de identidad: una camiseta de Belgrano, su actual equipo.

    En el posteo, el exjugador de Tigres destacó no solo la dimensión futbolística de Messi, sino también su humildad y sencillez.

    Relacionados:
    Liga MXTigresLucas ZelarayánLionel MessiInter Miami CF

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX