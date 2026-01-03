Liga MX Exfigura de Tigres cumple su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi El mediocampista protagonizó un encuentro especial con el capitán de la Selección Argentina y actual referente del Inter Miami.

Video Exfigura de Tigres logra su sueño al conocer y regalarle su playera a Messi

Lucas Zelarayán, exfigura de Tigres de la Liga MX, vivió un momento inolvidable al cumplir uno de sus grandes sueños personales: conocer a Lionel Messi.

El mediocampista argentino protagonizó un encuentro especial con el capitán de la Selección Argentina y actual referente del Inter Miami, con quien compartió una charla cercana y distendida.

PUBLICIDAD

El 'Chino', que dejó una huella profunda en el club universitario con seis títulos, incluidos tres campeonatos de Liga MX y tres Campeón de Campeones, utilizó sus redes sociales para reflejar el valor simbólico del cruce con el astro rosarino.

Las imágenes del encuentro muestran un clima de respeto y admiración mutua, con Messi recibiendo un regalo y dedicándole unas palabras al futbolista cordobés, quien también brilló en el Columbus Crew de la MLS.

“ Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos”, escribió Zelarayán en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con un mensaje de agradecimiento.

Lejos del protocolo, Zelarayán aprovechó la ocasión para entregar un obsequio cargado de identidad: una camiseta de Belgrano, su actual equipo.